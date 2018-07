Panamá: Presidente Varela retrocede ante protestas por alza de electricidad

Protestas en Panamá

Panamá, julio 12 - El presidente panameño, Juan Carlos Varela, reconoció la existencia de una crisis en las protestas por el alza de la tarifa eléctrica y dejó abierta la posibilidad de eliminarla, lo que este jueves continuarán exigiendo los manifestantes.



'Nos corresponde al órgano ejecutivo y al legislativo evaluar si hay el espacio fiscal posible para que el Estado o el Gobierno asuma el aumento por seis meses', dijo el mandatario a periodistas, aunque insistió que mientras ello no ocurra, se mantendrá el aumento.



Hizo una crítica a lo que denominó actuaciones violentas de estudiantes universitarios con la Policía, que ocasionó lesiones a una agente y llamó 'grupitos radicales' a quienes se enfrentaron a los antimotines que los desalojaron por la fuerza de la calle bloqueada frente a la Universidad de Panamá.



Calificó de legítimas las protestas pacíficas y los criterios en contra, pero atacó la decisión de gremios magisteriales de convocar una huelga para el próximo lunes, y les recordó que se les aumentó el salario recientemente a más de 40 mil docentes.



Aunque reconoció que el atraso de una línea de trasmisión es en parte la causa, volvió sobre el alza del precio internacional del petróleo, el cual dijo que era la mitad del problema, que consideró 'netamente fiscal' y defendió la medida de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) en cumplimiento de la ley.



Ante amenazas de Varela y autoridades de la Policía de acusar a los universitarios que se enfrentaron a los antimotines, los líderes estudiantiles Ileana Corea, Luis Coloma y Gilberto Solís, en conferencia de prensa tras los enfrentamientos de ayer, aseguraron que mantendrán las acciones hasta que se derogue el aumento.



Advirtieron que tienen también pruebas de la agresión de los uniformados, quienes iniciaron las acciones violentas, porque hasta su llegada realizaban una protesta pacífica, y mostraron a los medios algunos restos de los proyectiles plásticos y bombas lacrimógenas arrojadas por los antimotines.



La Universidad de Panamá debe ser la voz crítica de la nación, dijeron por su parte los estudiantes del centro regional de la norteña ciudad de Colón, donde igualmente bloquearon calles, quemaron neumáticos y gritaron consignas contra la impopular medida.



En abierto apoyo al masivo reclamo, el Consejo Académico de la UP emitió un comunicado al país, donde señaló que la institución académica 'no puede permanecer indiferente ante el inconsulto e injustificado aumento de la energía eléctrica', y recordó como desde 1997 se privatizó parte de esa industria.



Las manifestaciones se repiten en varios lugares de la capital y el interior del país, donde también se produjeron desde el fin de semana pasado reclamos de eliminar el incremento de 8,3 en las tarifas eléctricas, aplicado desde el actual mes, y también se pronunciaron contra la medida gremios empresariales.