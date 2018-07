Colombia: Ministro de Hacienda de Álvaro Uribe repetirá cargo con Iván Duque

Al centro, Alberto Carrasquilla

Bogotá, julio 12 - El presidente recientemente electo de Colombia, Iván Duque, anunció este miércoles al primer integrante de su gabinete, se trata del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ya había ocupado la misma cartera bajo el mandato de Álvaro Uribe entre 2003 y 2007, y que fue investigado por su vinculación con los Panamá Papers.



Sin embargo, para el futuro mandatario colombiano Carrasquilla "fue un exitoso ministro de Hacienda, (...) una persona que conoce a profundidad los temas monetarios, los temas fiscales, que conoce muy bien el esquema presupuestales del Estado y que tiene una gran capacidad de comunicación", dijo durante su campaña presidencial.



En el año 2016, el economista de 59 años estuvo vinculado al escándalo de los Panamá Papers, luego que se revelara que el exministro aparecía desde el año 2001 como accionista de la sociedad de Panamá, Navemby Invesments Group INC, en donde figuraba con un 33 por ciento de las acciones.



Otras polémicas



Carrasquilla aún mantiene procesos judiciales abiertos por un tema de bonos de agua destinados a obras de acueducto y alcantarillado, en municipios que terminaron endeudados por millones de pesos en 2014.



Asimismo, es recordado el agravio que lanzó en 2012 contra el pueblo de Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, cuando aseguró que "Chocó es una carga para el país".



El trabajo de Alberto Carrasquilla fue conocido durante la administración de Uribe por su alianza con el sector empresarial en las negociaciones para los incrementos del salario mínimo. De ahí, otra de sus frases: "No se pueden subir los costos laborales más allá de lo que aguantan las empresas para evitar que se deteriore el empleo que se está generando".



Además, en noviembre de 2008, afirmó que el salario mínimo en Colombia "es un chiste, ridículamente alto" y que debía reducido; pese a que más del 30 por ciento de los trabajadores colombianos, ganaban menos de un básico mensual.



"A mí me parece y voy a ser políticamente incorrecto, que hay que reducir el salario mínimo con el fin que el proceso de ajuste se dé en unas condiciones justas con los trabajadores que ganan menos", indicó en ese momento.



En 2009, el próximo ministro de Hacienda propuso vender Ecopetrol y otros activos del Estado. "No le veo sentido a tener en el balance del Gobierno acciones de Ecopetrol o de otras empresas siendo que tenemos tantas necesidades", dijo.