(VIDEO) Un mexicano de 92 años, víctima de ataque racista en EEUU: "Vete a tu país"

Credito: Captura

11-07-18.-El hombre acabó con las costillas rotas, el pómulo partido y moretones en todo el cuerpo después de ser brutalmente agredido por una mujer y varios hombres.



Rodolfo Rodríguez, un anciano mexicano de 92 años, salió a pasear por el condado de Willowbrook (Los Ángeles) como cada día. Era 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, y antes de los tradicionales fuegos artificiales, su nieto, Erik Mendoza, advirtió que su abuelo aún no había regresado de la caminata.



Saltaron las alarmas. Mendoza fue en busca de su abuelo cuando se lo encontró en una acera, tirado en el suelo, completamente ensangrentado. El anciano no sabía lo que había pasado ni el motivo del ataque. Solo que una mujer, que posteriormente se dio a la fuga, le había agredido brutalmente con un pesado ladrillo.



Según informa 'The Washington Post', el agredido tiene la residencia permanente en Estados Unidos, un estatus que se le concede a los inmigrantes para vivir y trabajar permanentemente en el país. De hecho, en la actualidad no vive en EEUU sino en Michoacan, México, desde donde viajó hace varias semanas para visitar a su familia. En su etapa en el país trabajó en el campo dedicadándose a la ganadería y a la recolección de maíz, pero decidió a regresar a México para disfrutar de la jubilación.



Un testimonio ocular de los hechos, reveló al Washington Post que una mujer habría agredido al anciano después de que este tropezara por la acera con su hija pequeña. La mujer, según este testimonio, le golpeó mientras gritaba: “Vete a tu país”.



Posteriormente, según relata el portal Sacramento Bee, un grupo de unos cuatro hombres participaron de la agresión y golpearon salvajemente al anciano. El hombre acabó con las costillas rotas, el pómulo partido y moretones en todo el cuerpo.