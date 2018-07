William Castillo, viceministro de Comunicación Internacional. Credito: Archivo

9 julio 2018 - A juicio del viceministro de Comunicación Internacional de Venezuela, William Castillo, en Brasil existe un estado de suspensión de la democracia al no haber un Estado de derecho.



Precisó que este contexto al calificó de crítico se vive desde 2016 cuando a través de un golpe parlamentario, la presidenta Dilma Rousseff, fue acusada de responsabilidades administrativas sin pruebas, por lo cual fue destituida y no apresada



Castillo aseguró que ante ese escenario no existe un candidato de la derecha en Brasil que pueda ganar la presidencia en el caso de que el expresidente Lula participe en los comicios con todas las garantías y sus derechos políticos.



“Brasil es uno de los experimentos dentro del proceso de recolonización que inició Estados Unidos en América Latina”, denunció.



Al referirse al caso de Lula aseguró que el líder carioca es injustamente acusado, basado en testimonios y no en pruebas, para impedir que el pueblo brasileño recupere “por la vía electoral lo que le arrebataron por un golpe parlamentario”, acción que a su juicio demuestra la degradación de la política y la justicia brasileña.



“La policía fue muy eficiente para detener a Lula pero no es eficiente para atender la orden de un juez superior”, enfatizó al referirse al limbo judicial que se desató este domingo en torno a la liberación de Lula.



Castillo señaló que si a Lula se le violan los derechos políticos e inhiben su participación en la elección presidencial, los comicios serían “ilegítimos” al violentar los derechos políticos de los millones de brasileños que quieren recuperar su democracia.



Al respecto de la tendencia al voto, el viceministro de Comunicación Internacional de Venezuela sostuvo que si los partidarios de Lula, no salen a votar o acuden con la posibilidad de votar nulo, “tendría una implicación terrible porque se ratificaría que en Brasil no funciona un sistema democrático”.



Sin embargo, auguró que de salir Lula libre y llegar a ser presidente, las instituciones deberán respetar la decisión del pueblo y renacerá la unión latinoamericana junto a Andrés Manuel López Obrador, lo que ocasionaría un freno a la avanzada neoliberal existente en América Latina y el Caribe que permitirá además recuperar el proceso de integración mundial y económica en favor de los pueblos y no de las trasnacionales.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 195 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)