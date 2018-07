Presidente de Guatemala es denunciado por presuntos abusos sexuales

Jimmy Morales

Guatemala, julio 10 - El excanciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez, presentó este lunes una denuncia formal al Ministerio Público de ese país, en contra del presidente Jimmy Morales por abuso sexual contra dos mujeres.



Gutiérrez señaló que conoce, al menos, dos testimonios de jóvenes que sufrieron los supuestos abusos sexuales por parte del mandatario guatemalteco.



La denuncia fue tomada en presencia de la fiscal encargada de este tipo de delitos, en presencia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras.



Fue la misma Porras quien indicó que este es el primer encuentro que se ha hecho con el excanciller, quien ya había hecho esta denuncia -no de manera formal- a través de una columna de opinión el pasado 18 de junio, en un medio de circulación nacional.



El analista afirmó que las denunciantes son trabajadoras del Estado de distintas dependencias, y que ellas mismas le relataron que fueron citadas a la Casa Presidencial, en algunos casos por sus jefes inmediatos y en otros, directamente por la Presidencia. Aseguró que, una vez allí, eran llevadas a un sector privado del recinto.



La demanda no solo exige una investigación, sino además la garantía, por parte del Ministerio, de la seguridad de las dos mujeres que acusan a Morales. Asimismo, el exsecretario de Relaciones Exteriores dijo que existen otros diez casos de similar calibre contra el Ejecutivo.



Fotos y Videos



Gutiérrez aseguró que una de las supuestas afectadas habría logrado grabar imágenes del presidente, además de grabar un audio en el que se reconoce la voz del mandatario en estado de ebriedad.



"Ella lo hizo porque quería denunciar y necesitaba pruebas, porque ella sabía que su palabra contra la del presidente iba a ser difícil", contó el político en una entrevista televisada.



Antecedentes anteriores



En 2015, Claudia Josefa Chávez López presentó una denuncia por cargos de agresión sexual, lesiones, amenaza, coacción y violencia psicológica contra Morales, cuando era candidato a la Presidencia. Chávez solicitó la suma de 2.500 dólares por los daños sufridos. Sin embargo, el Ministerio Público desestimó la denuncia, asegurando que no había existido comisión del delito.



¿Qué dice Morales?



El presidente Jimmy Morales se ha mantenido en silencio ante estas acusaciones. La situación legal del presidente es delicada; a principios de mayo de este año, un grupo de empresarios admitió que financiaron su campaña electoral de manera ilícita.



Esto, se suma a las masivas protestas populares contra su administración, y al mal manejo de la tragedia tras la erupción del Volcán de Fuego, que denuncian organizaciones sociales, afectados y familiares de las víctimas.