Renuncia el canciller británico Boris Johnson por discrepancias sobre el Brexit

Boris Johnson Credito: Reuters

09-07-18.-El ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, renunció al gabinete de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, en claro desacuerdo por el plan para abandonar la Unión Europea (UE), conocido como Brexit.



Johnson es un popular político conservador, pro-Brexit y exalcalde de Londres (2008-2016) y un crítico de Theresa May en cuanto al plan de acción para abandonar el bloque europeo.



Este es el segundo ministro del gabinete de May en presentar su renuncia en las últimas horas en rechazo al supuesto plan unificado de gobierno que una veintena de ministros había acordado apenas el pasado viernes.



De acuerdo con Notimex, el primero en presentar su dimisión fue el ministro para el Brexit, David Davies, quien ya fue sustituido por otro político pro-Brexit.



El viernes pasado la primera ministra británica anunció que su gabinete había llegado a un acuerdo para presentar un plan a la UE que sería benéfico para ambas partes.



Sin embargo, la rebelión no se hizo esperar y de acuerdo con analistas políticos podría haber una desbandada en el gabinete de May que va a ocasionar una seria crisis política.



El nuevo ministro del Brexit, encargado de las negociaciones con Bruselas, es Dominic Raab, un euroescéptico, que se desempeñaba como secretario de Estado de Vivienda.



Raab fue uno de los impulsores del Brexit rumbo al referéndum de junio de 2016 en el que casi 52 por ciento de los votantes optó por abandonar la UE.



El plan del viernes, que tenía como objetivo unificar la posición del muy dividido gabinete de Theresa May, apunta a un Brexit suave y no a una salida tajante como deseaban algunos de los antieuropeos de línea dura.



Se espera que el Reino Unido abandone el bloque de naciones el 29 de marzo de 2019 con un periodo de transición de dos años.