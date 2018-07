Chomsky: EEUU recurre a chantajismo para alcanzar sus objetivos

Noam Chomsky: lingüista, filósofo y activista estadounidense Credito: Web

9 de julio de 2018.- El politólogo estadounidense Noam Chomsky afirma que la mala actitud de Estados Unidos va a terminar en su aislamiento en la comunidad internacional.



En una entrevista con el diario iraní Tehran Times, publicada el domingo, el también lingüista denunció el chantaje que ejerce el actual Gobierno estadounidense por las restricciones que ha decidido imponer sobre las compras del crudo iraní, cuyo objetivo es paralizar la economía del país persa. “No es la primera vez que EE.UU. recurre a chantajismo”, apostilló.



Chomsky también hizo comentarios sobre la retirada de EE.UU. del acuerdo nuclear consensuado en 2015 entre Irán y el entonces G5+1 (EE.UU. el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) y puso en duda que Europa pueda tomar una acción significativa para frenar la decisión de Washington.



A su juicio, dicha salida es un pretexto para recurrir a medidas que podrían provocar catástrofe, no obstante, aseguró que la política es un “remedio correcto”, aun siendo “no fácil”, para responder la “conducta escandalosa” de EE.UU. y adelantar un paso hacia su aislamiento en la escena internacional.



“Este hecho, que ha sucedido actualmente por diversas razones tiene lugar en un momento en que la situación internacional de Irán está en desarrollo”, sostuvo.



De este modo, criticó el “doble estándar” del país norteamericano respecto a las pacíficas actividades nucleares de la República Islámica de Irán, como un miembro del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear, y el silencio que muestra ante el programa secreto de armas nucleares del régimen de Israel, que este no es signatario del TNP.



Israel esconde sus bombas nucleares en las instalaciones de Dimona, en el sur de los territorios ocupados palestinos, donde probó una bomba nuclear hace medio siglo sin enfrentarse a ningún tipo de críticas.



El programa nuclear israelí es un secreto a voces desde que, en 1986, un técnico descontento, identificado como Mordejái Vanunu, reveló la naturaleza de las instalaciones nucleares del régimen.



EE.UU., Francia, Alemania y el Reino Unido, entre otros países, proporcionaron a Israel los materiales y la experiencia necesarios para desarrollar ojivas nucleares, lo cual contraviene la postura de estos mismos Estados que dicen oponerse a la proliferación nuclear en cualquier parte del mundo.