Argentina conmemora 202 años de Independencia sin desfile y con quejas de los militares

Buenos Aires, julio 9 - Este 9 de julio Argentina celebra el 202 aniversario de la declaración de independencia que puso fin al dominio español sobre la nación, pese a que el país redactaría su primera Constitución muchos años después, en 1853.



Este lunes, finalmente, no habrá desfile militar en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que el macrismo se había vanagloriado de restituirlos en 2016. Como informó este diario, las marchas militares en la Ciudad se suspendieron en el contexto de un fuerte malestar en las Fuerzas Armadas por el aumento del 8 por ciento que habían recibido, lo que forzó el jueves pasado al ministro de Defensa, Oscar Aguad, a salir a rectificar esa medida, que habían tomado hacía apenas siete días. En la previa, los militares retirados expresaron su decepción con un Gobierno que prometió “terminar con el curro de los derechos humanos” y terminó ajustándolos a ellos.



Otra de las razones de la suspensión parece ser la voluntad de alejarse de cualquier protesta opositora (incluso circuló un comunicado militar hablando de la preocupación por recibir agresiones físicas o verbales). Según informó ayer la Presidencia, hoy Mauricio Macri encabezará el acto oficial en Tucumán, a las 11, ante un número mucho menor de militares. Y con un importante operativo de seguridad.



El argumento que eligió el Gobierno para suspender el desfile de hoy no fue ni el conflicto salarial con los militares, ni las razones de seguridad (un motivo que habían usado el 20 de junio para que Macri no viajara a Rosario), sino la restricción presupuestaria pautada con el FMI.



Contra el FMI



Con un banderazo en la Avenida 9 de Julio, el Día de la Independencia será centro de una nueva expresión popular de rechazo a las políticas de Cambiemos. La convocatoria de hoy retoma la protesta que, el 25 de mayo pasado, reunió a una multitud en el Obelisco contra el acuerdo con el FMI. Para la jornada de hoy, con la invitación abierta a acercarse con banderas argentinas a cantar el Himno, habrá un escenario montado junto al Ministerio de Desa- rrollo Social, en el que habrá música en vivo para acompañar la juntada y, a modo de cierre, volverá ser cantado el Himno y será leída una proclama.



La invitación circula casi exclusivamente por las redes sociales, sin eco en los medios del sistema. Aún así, promete ser un nuevo eslabón en la serie ininterrumpida de protestas que se vienen registrando desde el año pasado contra la ofensiva neoliberal encarnada en el macrismo. Las intensas movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre (frente al Congreso, contra la quita a los jubilados, ambas dispersadas mediante represión), 21 de febrero (masivo acto de las dos CTA, la Corriente Federal y el moyanismo), 8 de marzo (paro internacional y marcha de las mujeres), 23 de mayo (marcha federal docente), 25 de mayo (La patria está en peligro), 1 de junio (marcha federal de los movimientos sociales), el 13 y el 14 de junio (marea verde por la despenalización del aborto), 25 de junio (paro general de la CGT y las CTA).



La Chilinga, Liliana Herrero, Teresa Parodi y Arbolito son algunos de los artistas invitados para ponerle música a la concentración, que es impulsada por un arco diverso de organizaciones sindicales, políticas, sociales, figuras de la cultura, agrupaciones de Pymes, grupos religiosos, en su mayor parte de sintonía con el kirchnerismo.



Como el 25 de mayo, la Asociación Argentina de Actores forma parte oficialmente del llamado. “Este 9 de julio vamos todos a la 9 de Julio a gritar no al FMI. La patria no se rinde”, dicen actrices y actores desde videos difundidos vía redes sociales. Alejandra Darín, Carolina Papaleo, Osmar Núñez, Paola Barrientos, Luisa Kuliok, Daniel Valenzuela y María Ibarreta, entre otros, movieron la convocatoria.



Juan Palomino, de la Asociación Argentina de Actores, señaló que el sindicato que dirige, adherido a la CTA, cree “que es muy importante que los actores estén presentes en la calle en este momento político y social en el que ganan la desocupación, la especulación financiera, la destrucción del aparato productivo, las políticas culturales deterioradas”. “Todo eso es lo que engloba la presencia del FMI nuevamente en el país. Son sus efectos y queremos estar en la calle para manifestar nuestro descontento”, puntualizó el actor.



También la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, hicieron circular sus videos convocando a la manifestación.



La propuesta es a concentrarse en el cruce de la 9 de Julio y Belgrano desde el mediodía. Los organizadores llaman a que los participantes “traigan sus banderas” argentinas. A lo largo de la jornada, mientras por el escenario pasen artistas musicales, las banderas irán tejiéndose unas con otras a lo largo de la avenida. A las 16, Paola Barrientos y Gerardo Romano van a leer el documento final, un manifiesto que elaboraron durante las últimas semanas las agrupaciones convocantes. Al cierre, el Choque Urbano cantará el Himno nacional.



