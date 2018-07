España: Pedro Sánchez recibe al presidente catalán Quim Torra

Pedro Sánchez y Quim Torra

Madrid, julio 9 - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibirá este 9 de julio en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien prometió un diálogo sin cortapisas para intentar avanzar hacia una normalización de las relaciones.



El encuentro, que es el primero entre Sánchez y Torra desde que ambos accedieran a su cargo hace poco más de un mes, llega dos años después de la última reunión entre un presidente del Gobierno español y de la Comunidad Autónoma de Cataluña.



En aquella ocasión, al frente de dichas instituciones se encontraban, respectivamente, el conservador Mariano Rajoy, actualmente retirado de la política, y el también independentista Carles Puigdemont, actualmente en Alemania a la espera de que un tribunal resuelva su posible extradición a España para ser juzgado por su responsabilidad en el proceso independentista de la pasada legislatura.



Quim Torra, que ya se encuentra en Madrid, aseguró este 9 de julio que su intención de cara a esta reunión es "explicar la gravísima situación que el Estado español creó en Cataluña", además de "escuchar" qué soluciones propone Pedro Sánchez.



A lo largo de la semana previa al encuentro, distintos integrantes del Gobierno catalán manifestaron, además, que uno de los principales temas de la reunión será proponer a Sánchez la búsqueda de fórmulas para que Cataluña ejerza el derecho a la autodeterminación.



Por su parte, Madrid prometió un diálogo sin ningún tipo de cortapisas, aunque dejó claro que no negociará nada que se encuentre al margen de la legalidad.



"El derecho a la autodeterminación no está contemplado en nuestra Carta Magna ni en la de ninguna democracia homologable", dijo el pasado 6 de julio en rueda de prensa la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, que insistió en que, pese a no vetar ningún tema, el diálogo sobre la autodeterminación "no tiene recorrido".



El encuentro llega tres días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera, por primera vez desde su llegada al poder, impugnar ante el Tribunal Constitucional una decisión del Parlamento de Cataluña.



En concreto, el Ejecutivo decidió presentar un recurso contra la moción que aprobó el pasado 5 de julio la mayoría independentista para reafirmar su intención de hacer efectiva la república catalana proclamada en el 27 de octubre de 2017 en base a los resultados del referéndum que se celebró el día 1 del mismo mes, una consulta que Madrid no reconoce y que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.



El Gobierno catalán lamentó que esa decisión llegase tres días antes de la reunión, y expresó su temor a que Pedro Sánchez decida continuar llevando a los tribunales el conflicto político con el independentismo, tal como hizo Rajoy de forma recurrente.



Desde Madrid, en cambio, la portavoz del Gobierno aseguró que la presentación de este recurso no merma la "determinación política" de Pedro Sánchez para "seguir transitando un camino político con Cataluña".



Pese a la presentación del recurso, la reunión también llega tras ciertos movimientos que se enmarcan dentro de un intento de destensar la situación, como el envío de los políticos soberanistas que se encontraban presos en Madrid a cárceles catalanas, aunque ambas partes dejaron claro que el traslado no formó parte de ninguna negociación y que está destinado a satisfacer los derechos penitenciarios de las personas encausadas por el proceso independentista.



A la luz de las declaraciones ofrecidas por ambas partes en las semanas previas al encuentro, tanto Sánchez como Torra afrontan la reunión sin esperanza de alcanzar concretos para solucionar el conflicto político entre Madrid y el independentismo catalán. En su lugar, el encuentro pretende ser un primer paso para cimentar canales de diálogo desde los que poder buscar dicha solución.