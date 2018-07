Brasil: Presidente de Tribunal Regional Federal de la 4° desestima Habeas Corpus y mantiene preso a Lula da Silva

Brasilia, julio 9 - El presidente del Tribunal Regional Federal de la 4° Región (TRF-4), Thompson Flores, decidió mantener la prisión del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.



El magistrado Thompson Flores afirmó que el caso de Lula está en el marco de las competiciones del juez federal João Pedro Gebran Neto y no del juez Rogério Favreto, quien ordenó este domingo la liberación de Lula. En este sentido, se mantiene la prisión del exmandatario.



"Determino el retorno de los autos al gabinete del juez relator del caso Lava Jata João Pedro Gebran Neto, así como la manutención de la decisión proferida por él", dijo Flores con respecto a la liberación de Lula.



"Comuníquese con urgencia a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal", indicó Flores.





En Contexto



El juez Rogério Favreto acató este domingo el pedido de habeas corpus introducido el pasado viernes por diputados federales del Partido de los trabajadores (PT) que solicitaba la liberación de Lula.



Horas después el juez Gebran Neto ordenó que Lula no fuera liberado por lo que Favreto insistió en su decisión y dio un plazo de una hora para que la Policía Federal liberara a Lula, hecho que no fue cumplido y permitió que Flores revocara la orden de Favreto.

