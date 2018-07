Brasil: Tienen miedo que Lula salga y gane las elecciones, advierte el PT

El ex-presidentre de Brasil, Lula Da Silva Credito: Web

Brasilia, julio 8 - La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, denunció que la Policía Federal demoró la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y llamó al pueblo a mantenerse en las calles.



Las declaraciones las realizó tras conocerse la decisión del presidente del Tribunal Regional Federal (TRF-4) de Porto Alegre, Thompson Flores, de respaldar el pedido del juez João Gebran Neto, para mantener la prisión de Lula



"Quedó claro que ellos están haciendo todo lo posible por no dejarlo salir. Ellos tienen miedo de que Lula salga y gane las elecciones, porque él las va a ganar y así nos dicen las encuestas. Lula va a ganar, ellos no tienen liderazgo ni político ni popular. Lula es el liderazgo de este país", expresó.



A su vez, denunció que el expresidente "esta siendo perseguido" y explicó que "la Policía Federal en vez de cumplir con la decisión judicial, hizo demoras, hasta que llegase el presidente del Tribunal".



La líder política llamó al pueblo a llenar las calles e informó se su partido tendrá una reunión a las 06H00 hora local e iniciarán una gran movilización.



"Tenemos que tener manifestaciones en todos los lugares del país, frente a la justicia federal, para hacer frente a las instituciones públicas por la liberación de Lula y por la esperanza de un pueblo que está cansado de pagar cuentas desiguales, cansado del desempleo", aseveró, a la vez que calificó a las instituciones judiciales como una vergüenza para el pueblo.



"Tiremos a la basura estas viejas estructuras y afirmemos nuestro compromiso por la democracia. Ellos no saben lo que es el hambre, lo que es sufrir (...) pero nosotros sí, nosotros conocemos el pueblo de Brasil y la esperanza de este pueblo se llama Luiz Inácio Lula da Silva y será el próximo presidente de Brasil", concluyó.



Esta sábado el juez de turno del Tribunal Regional Federal (TRF-4) de Porto Alegre, Rogerio Favreto, emitió tres ordenes de liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, acogiendo el habeas corpus presentado el pasado viernes 6 de julio por los diputados del PT.



Sin embargo, los jueces Sergio Moro y João Gebran Neto intentaron revocar la medida. Pese a que Favreto ordenó su inmediata liberación, el presidente del RTF-4 concluyó a favor de mantener la prisión del expresidente.