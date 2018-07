Estados Unidos / 28 años, socialista y latina: Alexandria Ocasio-Cortez sacude al Partido Demócrata

8 de julio de 2018.-

Al derrotar a un peso pesado del Partido Demócrata en el Congreso estadounidense en la elección primaria de una de las circunscripciones de Nueva York, esta joven progresista ha desencadenado un terremoto a escala nacional. Tiene 28 años, aún está devolviendo su préstamo estudiantil y hace un año todavía trabajaba de camarera. "No se concibe que mujeres como yo se presenten a una elección", declaró Alexandria Ocasio-Cortez en un vídeo de campaña de hace un mes, como recuerda The New York Times.

Sin embargo, el martes 26 de junio obtuvo una victoria amplia y sorprendente frente a uno de los líderes del partido en la Cámara de Representantes. Diputado desde hace 19 años, el número 4 en orden de sucesión de la Cámara, Joseph Crowley salió derrotado de una elección primaria en su circunscripción a caballo entre el Bronx y Queens, en Nueva York.

Ahora, el nombre de Alexandria Ocasio-Cortez aparece en la portada de numerosos medios estadounidenses, desde Mother Jones hasta el New York Magazine y el Washington Post, junto a la misma palabra: upset, es decir, una victoria sorpresiva. De hecho, para el New York Times esta elección primaria marca "el revés más importante para un candidato Demócrata saliente desde hace más de diez años". Si derrota al candidato Republicano en noviembre, en una circunscripción desde siempre muy inclinada a favor de los Demócratas, Ocasio-Cortez se convertirá en la diputada más joven de la historia del Congreso estadounidense, señala el diario.

Varios años de activismo militante

Originaria del Bronx, de madre portorriqueña, la joven mujer abrazó muy pronto el activismo político, mientras se preparaba para el diploma de economía y relaciones internacionales en la Universidad de Boston. De vuelta a Nueva York, militó a favor de la mejora de la enseñanza, lanzando una editorial especializada en libros infantiles. Posteriormente participó en la campaña del senador Bernie Sanders para las primarias Demócratas de cara a la elección presidencial de 2016. Eso fue antes de unirse, aquel mismo año, a otra gran causa progresista: el movimiento de protesta contra un oleoducto en Dakota del Norte, próximo a la reserva siux de Standing Rock.

Poco después de aquella movilización fue contactada por la organización progresista Brand New Congress (Un Congreso totalmente nuevo), que le propuso presentarse candidata, indica The New York Times.

Socialista demócrata

Miembro de Socialistas Demócratas de América, una organización política muy inclinada a la izquierda, Ocasio-Cortez centró su campaña en tres propuestas audaces, calificadas de socialistas por The Washington Post: un seguro de enfermedad público y universal; una garantía de empleo para todos, ofrecida por el Estado federal; y la abolición de la ICE (agencia de control de la inmigración y las aduanas), la policía de inmigración. Habló también mucho de la crisis de la vivienda en Nueva York, cuestión a la que son sensibles muchos electores de la ciudad, como subraya The New York Times en su editorial.

Para el diario neoyorquino, su victoria es el signo claro de un relevo, un argumento formulado por la propia candidata, que forma parte de una minoría –como el 70 % de la población de su circunscripción– y a la que su rival dobla en edad. Sobre todo, su triunfo envía un mensaje a Demócratas y Republicanos del conjunto del país: "el electorado progresista crece en bloque, participa en las elecciones y quienes le dan la espalda corren un gran riesgo político". Más en general, "muchos electores esperan algo diferente". Está por ver, concluye el diario, si los Demócratas serán capaces de acoger y prestar atención a nuevas figuras como Alexandria Ocasio-Cortez.

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article45016

Traducción: viento sur