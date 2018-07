Huawei no está preocupado por sanciones de EEUU en su contra

Huawei en la Conferencia Mundial de Telefonía Móvil de Shanghái, China

8 de julio de 2018.- El fabricante chino Huawei no se siente preocupado por las medidas restrictivas de EE.UU. en su contra y seguirá comprando chips estadounidenses este año.



En una entrevista concedida al semanario francés Le Journal du Dimanche, uno de los tres presidentes del proveedor líder de Tecnologías de Información y Comunicación del mundo, Ken Hu, consideró poco probable que la compañía sea blanco de las sanciones de la Casa Blanca.



Estados Unidos ha catalogado a Huawei, así como el fabricante de equipos de telecomunicaciones ZTE Corp. de China, como una amenaza para su seguridad nacional por vender bienes y servicios a Irán y Corea del Norte en contraposición a las restricciones que Washington ha impuesto a dichos países.



“Sería difícil de imaginar. Hace diez años pusimos en marcha un sistema para controlar nuestras exportaciones... Nuestra política es implementar todas las leyes y los reglamentos introducidos por Europa, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos”, sostuvo Hu citado este domingo por la agencia de noticias británica Reuters.



Hu enfatizó que Huawei seguirá comprando chips estadounidenses este año, insistiendo además en que la cadena logística de la empresa es internacional y tiene que elegir las mejores tecnologías.



Sus afirmaciones responden a dudas que existen sobre los componentes y chips que el segundo mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones necesita comprarle a EE.UU. para producir los equipos electrónicos. En caso de ser objeto de las sanciones, ya no podría adquirir las piezas norteamericanas que requiere.



El periódico estadounidense The Wall Street Journal informó el pasado mes de abril que la Justicia del país está llevando a cabo una investigación criminal de Huawei por esquivar las sanciones impuestas por EE.UU., sin explicar sobre el avance del proceso ni especificar las acusaciones.



El proveedor chino sufre restricciones en sus negocios por parte de Washington para no amenazar el liderazgo estadounidense en esta industria, mientras tanto el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Comercio de Estados Unidos están en busca de aplicar mecanismos de controles “mejorados” para impedir la exportación de “tecnologías industrialmente significativas” a China.



Los dos rivales están inmersos en lo que ambos han asumido, el perfil de una guerra comercial. El gigante asiático, por su parte, califica la postura de Estados Unidos de un acto hegemónico, cuyo objetivo es “reprimir” el crecimiento económico de China y su desarrollo científico y tecnológico.