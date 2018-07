Tailandia: comienza la operación de rescate de los niños atrapados en la cueva

El equipo de rescate trabaja en la cueva al norte de Tailandia

8 de julio de 2018.- Las autoridades tailandesas han confirmado el inicio de la operación de rescate de los 12 escolares y su entrenador de fútbol, que llevan atrapados en una cueva parcialmente inundada desde hace unas dos semanas, informa AP.



El gobernador interino de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, ha comunicado a los periodistas que en la operación toman parte 18 buzos (13 extranjeros y cinco tailandeses). Explicó que los buceadores han entrado en la cueva a las 10:00 (hora local) y los niños saldrán acompañados por dos buzos cada uno, como pronto, a las 21:00 de este domingo.



"Podemos decir que todos (los buceadores) son estrellas internacionales y que seleccionamos a cinco de nuestros mejores que pueden trabajar con ellos", cita el periódico The Guardian al gobernador.



De acuerdo con los funcionarios, la única manera de sacar al grupo es buceando por pasadizos oscuros y estrechos llenos de agua fangosa y fuertes corrientes, así como aire pobre en oxígeno.



Los niños y sus familias habían sido informados. "Su salud y sus mentes están listas y todos tienen conocimiento de la misión", indicó el gobernador. "Están listos para salir", declaró.



Dijo que el camino de 1,5 kilómetros desde la entrada de la cueva a la "tercera cámara", que ha sido un campo de operaciones, no estaba completamente seco, sino que era más fácil de recorrer. "Ayer los niveles de agua fueron los más bajos que habían sido", dijo el político.



Mientras tanto, Osatanakorn también ha señalado que la operación no tiene un límite de tiempo. "Depende del clima, de los niveles de agua. Si algo cambia, nos detendremos. Pero espero que la operación termine en los próximos días", aseguró.



Los expertos en rescate de cuevas, por su parte, consideran un rescate bajo el agua, como en este caso, es el último recurso, especialmente teniendo en cuenta que las personas rescatadas no han sido entrenadas en buceo. La ruta de salida se considera especialmente complicada debido a giros y vueltas en galerías estrechas e inundadas.

Encontrados, pero atrapados



El 23 de junio, el grupo de adolescentes de entre 11 y 16 años y su entrenador de fútbol de 25 años desaparecieron durante una excursión por la popular red de cuevas de Tham Luang. Debido a las lluvias torrenciales, el agua empezó a acumularse rápidamente en la cueva y los niños se adentraron cada vez más en la gruta, hasta quedar bloqueados a cuatro kilómetros de la entrada. La desaparición de los niños y su entrenador fue seguida por una gran operación de búsqueda y rescate.



El 2 de julio, doce niños y su entrenador de fútbol fueron hallados con vida diez días después de que desaparecieran en la cueva. Inicialmente se advirtió que los trabajos de rescate podrían durar varios meses, pero dado que esta semana se prevén lluvias monzónicas en la zona, las autoridades tailandesas han dado la orden para el inicio de la operación.



Para facilitar la salida de los niños, los especialistas estaban drenando el agua de la cueva. No obstante, su nivel desciende muy lentamente, un centímetro cada hora o menos. Las autoridades tailandesas también han intentado perforar agujeros en la cueva para ayudar a drenar más agua, pero el grosor de la roca ha dificultado estos esfuerzos.

Musk, muy atento



El empresario Elon Musk, quien ya ha enviado a sus especialistas a Tailandia para que ayuden a salvar a los 12 escolares y su entrenador, explicó que habían ideado un "mini submarino", construido con piezas del cohete espacial Falcon 9.



"La idea principal es básicamente un pequeño submarino del tamaño de un niño, usando el tubo de transferencia de oxígeno líquido del cohete Falcon como cuerpo. Lo suficientemente liviano para ser transportado por 2 buceadores, lo suficientemente pequeño para atravesar espacios estrechos. Extremadamente robusto", detalló Musk en su cuenta de Twitter.