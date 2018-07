Continúa la huelga contra reforma ferroviaria en Francia

7 de julio de 2018.- La huelga contra la reforma ferroviaria continúa hoy en Francia con la participación de los sindicatos CGT y SUD, los cuales llamaron a los trabajadores a mantener la movilización.



Las acciones comenzaron la víspera y afectan el primer fin de semana del verano, en el cual se espera que más un millón de usuarios acudan a la red ferroviaria para viajar en el inicio de las vacaciones.



De acuerdo con la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), el paro genera perturbaciones en los trenes de alta velocidad, los inter-ciudad y los regionales.



No obstante, las afectaciones son notablemente inferiores a las ocurridas de abril a junio, durante la huelga intensiva realizada por todos los sindicatos del sector.



Para el movimiento de este fin de semana no se logró un acuerdo y organizaciones como CFDT y Unsa declinaron continuar las demostraciones.



El movimiento se dirige a manifestar el rechazo a la reforma ferroviario ya aprobada por el Ejecutivo, considerada una amenaza para un sector modelo del servicio público en Francia.



Los puntos más rechazados son la apertura a la competencia del sector, la reorganización de la SNCF, y el fin del estatus de trabajador ferroviario, que hasta ahora garantizaba a los empleados determinadas ventajas salariales y sociales.



Pese a la aprobación de la reforma, algunas organizaciones abogan por mantener la movilización y ya se convocó a nuevas huelgas para el 19 de julio y para otras fechas en el mes de agosto.



El movimiento de huelga 'no tendrá punto final en tanto no tengamos las garantías que demandamos desde el principio de parte del gobierno', sostuvo en declaraciones a la televisora Cnews el secretario general del sindicato CGT Cheminots, Laurent Brun.



De su lado, el líder de la Confederación General del Trabajo, Philippe Martinez, aseguró que 'la batalla de la línea férrea no ha terminado, aunque la ley fue validada, el combate continúa'.