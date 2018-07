Tailandia: Muere un rescatista mientras equipos debaten cómo sacar a los niños atrapados en una cueva

06 de Julio.- Un ex buzo de la Marina tailandesa falleció durante la operación para salvar a 12 niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva inundada en Tailandia, subrayando los riesgos que enfrentan los equipos de rescate al intentar hallar una forma de sacar al grupo que lleva 13 días bajo tierra.



Personal militar transporta material hacia el complejo de cuevas de Tham Luang, en el norte de Tailandia, dentro del operativo para rescatar a 12 chicos y su entrenador, atrapados en el lugar. 5 julio 2018. REUTERS/Athit Perawongmetha



Los menguantes niveles de oxígeno en el complejo de cuevas y los pronósticos de más lluvias presionaban a las autoridades para trabajar rápido en un plan de rescate.



Samarn Poonan, de 38 años, un exmiembro de la unidad de élite de la Marina tailandesa que formaba parte del equipo de rescate en Chiang Rai, murió en la noche del jueves tras entrar a la cueva para dejar tanques de oxígeno en una ruta potencial de salida, dijo el comandante de su unidad SEAL.



“No dejaremos que su vida sea en vano. Seguiremos adelante”, dijo el almirante Apakorn Yuukongkaew, a los periodistas el viernes.



Samarn estaba trabajando con un colega colocando tanques de oxígeno en una zona de la cueva. Cuando regresaban, el buzo quedó inconsciente a unos 1,5 kilómetros de la entrada de la cueva.



“Una vez que su misión terminó, volvió buceando, pero en el medio de la vuelta su compañero encontró a Samarn inconsciente en el agua e intentó bombear su corazón, pero no pudo salvar su vida”, dijo la unidad SEAL en un comunicado.



La muerte del buzo también subraya los riesgos para los niños, que no tienen experiencia en buceo, si las autoridades decidieran que deberían intentar nadar para salir de la cueva.



El primer ministro Prayuth Chan-ocha expresó sus condolencias por la muerte de Samarn, pero manifestó que esto no debe detener a los equipos de rescate, indicó un portavoz.



AGUA PROFUNDA



Los rescatistas, que incluyen a equipos internacionales, están estudiando formas alternativas de sacar al grupo antes de la llegada de intensas lluvias al norte del país la próxima semana que podrían complicar más la operación.



En inusuales buenas noticias, los rescatistas pudieron sacar el viernes suficiente agua de la cueva para poder andar sin necesidad de bucear hasta una de las cámaras, ubicada a 1,7 kilómetros de donde están los niños.



Entre las opciones está enseñar a los niños a bucear y salir nadando después, algo que se considera muy arriesgado; quedarse en la cueva varios meses hasta que acabe la temporada de lluvias y baje el nivel de las aguas; o perforar la caverna desde el bosque que hay encima.



Los chicos, de entre 11 y 16 años, y su entrenador fueron hallados en la cueva el lunes, después de nueve días dentro, hambrientos pero con buen ánimo. Desaparecieron cuando entraron al complejo para explorarlo el 23 de junio.



La Marina tailandesa les está enseñando nociones básicas de buceo, pero no será fácil extraerlos, ya que deberán aprender a usar equipos de submarinismo y avanzar por una caverna que es frustrante incluso para los buceadores más experimentados. Algunos de ellos no saben nadar.



“En lo relativo al plan para que los 13 naden o buceen, hay un único punto crítico que es arriesgado: es donde cada niño deberá bucear solo. El punto es muy estrecho (...) Es agua muy profunda y la distancia es muy larga”, dijo Narongsak.



Reporte adicional de John Geddie y Patpicha Tanakasempipat en Chiang Rai, Amy Sawitta Lefevre, Pracha Hariraksapitak y Panarat Thepgumpanat in Bangkok; escrito por Amy Sawitta Lefevre; editado en español por Carlos Serrano y Lucila Sigal