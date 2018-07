Brasil: Petrobras realiza un nuevo aumento del gas doméstico

Buen día, para quien no vive en Brasil: Petrobras aumenta desde hoy el precio del gas en 4,4% y el de la gasolina 0.9%. Además el Congreso ayer aprobó el texto final de la privatización de áreas de crudo del PreSal. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/jnGPtwTLXw

Não podemos esquecer que os primeiros a sofrer com a nova política de preços da Petrobrás foram os mais pobres, que passaram a usar lenha e o perigosíssimo álcool para cozinhar, por causa do brutal aumento do botijão de gás