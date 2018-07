Ecuador: Lenin Moreno pide devolución de la sede de la Unasur "para darle un mejor destino"

Lenin Moreno, presidente del Ecuador

Sede de Unasur

Quito, julio 6 - El presidente ecuatoriano Lenin Moreno anunció este jueves que solicitará a las autoridades de la Unasur que les devuelva el edificio donde se encuentra su sede "para darle un mejor destino".



Durante un conversatorio con representantes de los medios de comunicación, Moreno consideró que la Unasur alguna vez fue un proyecto prometedor para fortalecer la integración de los países de la región, pero que el mismo no se ha logrado cristalizar.



Moreno agregó que al organismo multinacional deberá buscar otro edificio, “porque si no está haciendo nada, ese edificio sale sobrando”, al tiempo que aclaró que el mismo había sido otorgado al referido organismo internacional a modo de donación.



La estructura fue construida durante la gestión del exmandatario Rafael Correa (2007-2017) en una población 12 kilómetros al norte de la capital ecuatoriana. Sin embargo, el presidente Moreno precisó que este anuncio no implica que Ecuador se oponga a la integración de UNASUR.