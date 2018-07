Brasil: El Foro de Sao Paulo respalda la candidatura presidencial de Luis Inácio Lula da Silva

Brasilia, julio 5 - El Grupo de Trabajadores del Foro de Sao Paulo de Brasil, manifestó su respaldo a la candidatura presidencial de Luis Inácio Lula da Silva.



El Foro de Sao Paulo indicó, que de ser excluido el líder sindical y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de la contienda electoral, se estaría cometiendo un fraude contra el pueblo brasileño, que pone en cuestión la institucionalidad democrática de ese país.



"Rechazamos todos los intentos de impedir su candidatura en las próximas elecciones, para evitar que vuelva a la presidencia de su país como pronostican todas las encuestas", subrayó en una nota de prensa el grupo integrado por 112 partidos políticos de izquierda.



En ese sentido, el gremio político valoró de injusta la encarcelación del exmandatarioafirmando que "Lula debe ser candidato porque no ha cometido ningún delíto", al tiempo que denuncian que esta medida forma parte de la continuación del golpe parlamentario perpetrado contra la expresidenta Dilma Rousseff.



"La injusta privación de su libertad basada en decisiones judiciales cuestionadas y que han sido rechazada por importantes juristas a nivel nacional e internacional por la evidente falta de imparcialidad, por la falta de garantías en el debido proceso y por un enjuiciamiento basado en preconceptos y carente de pruebas",refiere el texto.



Lula se encuentra desde marzo detenido en una celda de Curitiba, luego de acatar la sentencia dictada por el juez Sérgio Moro, quien lo condenó por presunto "soborno", argumentando que aceptó un apartamento como medio de pago por parte de la Constructora OAS. Por esta acusación, sin pruebas, se le condena a 12 años y un mes de prisión.



El pasado martes, el líder del Partido de los Trabajadores, reiteró a través de su cuenta de twitter que "no he cometido ningún crimen. Repito, no he cometido ningún crimen. Así que hasta que presente al menos una prueba material que macule mi inocencia, soy candidato a Presidente de la República".



Ese mismo día, Lula a través de una carta exigió al Supremo Tribunal Federal (STF), que respete el estado de Derecho y denunció las maniobras de ministros que impiden juzgar con imparcialidad los recursos presentados por su defensa.



En la misiva, el dirigente del PT remarcó que no está "pidiendo un favor", sino "exigiendo respeto". Reiteró que no cometió ningún delito y confirmó una vez más que será candidato a presidente de la República hasta que sea presentada "por lo menos una prueba material que macule mi inocencia".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 204 veces.