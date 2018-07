Colombia: Asesinan a secretaria de campaña de Gustavo Petro

05-07-18.-Ana María Cortes, quien fue secretaria de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el municipio de Cáceres (en el Bajo Cauca antioqueño) fue asesinada, reseña el portal colombiano Semana.



Hacia las 7 de la noche, desconocidos ejecutaron el crimen en una cafetería cercana a la notaría del sector. Las autoridades han empezado la investigación para determinar a los autores del delito.



Jorge Rojas, estratega político de la campaña de Gustavo Petro, estuvo esta mañana en la W y habló del crimen del que fue víctima Ana María Cortés, a quien conocía de cerca. De acuerdo a lo explicado, ella era una lideresa reconocida en la región que había trabajado en la Personería del municipio en la defensa de los derechos humanos y hace tres meses había decidido asumir la coordinación de la Colombia Humana en Cáceres. Realizando este trabajo, había organizado una sede de campaña para convocar a diferentes sectores políticos en la campaña presidencial del ahora senador electo.



Según Rojas, mientras hacía campaña recibía diferentes amenazas. “La asesinaron a la vista de todo el mundo”, dijo sobre los hechos. Rojas aseguró que Cortés y otro líder de la candidatura del exalcalde de Bogotá habían estado involucrados en situaciones de hostigamiento por parte de la fuerza pública. “Ella me dijo a mí que no sabía si iba a morir por mano de los paramilitares o por el desastre de Hidroituango”, dijo en el programa radial.



De acuerdo con él, habían puesto a disposición de las autoridades del departamento que la persecución que vivían ponía en riesgo su trabajo en la campaña política y que en esa zona no tenían garantías de seguridad. Rojas le pidió a la Fiscalía que acelerara la investigación para dar con los responsables de estos hechos que, según él, pretendían eliminar a los adversarios políticos.



El asesinato de Cortés ha sido rechazado por diferentes sectores sociales, que además manifiestan su indignación por los crímenes sistemáticos de los que han sido víctimas en esta semana los líderes sociales del país. Gustavo Petro invitó a todos los militantes de la Colombia Humana a denunciar ante las autoridades las amenazas de las que tengan conocimiento. También lamentó lo ocurrido en Cáceres.



"Ana Maria Cortés deja dos hijos, uno menor de edad, su madre fue hospitalizada ayer por el impacto de la pérdida de su amada hija", dijo sobre la mujer que además, había trabajado en la evacuación de las comunidades en riesgo por la crisis en Hidroituango.



Los líderes de la Colombia Humana asesinados no han sido integrantes de guerrillas, ni asesinados por otras guerrillas.



A Los líderes de la Colombia Humana los están asesinando narcotraficantes con fuertes alianzas con políticos y funcionarios del Estado. Amigo @mauricio_agg https://t.co/XabfQpprFp — Gustavo Petro (@petrogustavo) 5 de julio de 2018









Ana Maria Cortés deja dos hijos, uno menor de edad, su madre fue hospitalizada ayer por el impacto de la pérdida de su amada hija. Ana Maria había trabajado en la personeria de Cáceres y era activista en la organización de los desplazados por Hidroituango — Gustavo Petro (@petrogustavo) 5 de julio de 2018





El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) reveló en mayo pasado que un total de 138 líderes sociales colombianos fueron asesinados en 2017, lo que supone un incremento del 20 % con respecto al año anterior, cuando se registraron 115 víctimas.