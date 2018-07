Policía británica "moverá cielo y tierra" para esclarecer caso de envenenamiento con Novichok

Credito: Web

05-07-18.-La primera ministra británica, Theresa May, aseguró este jueves que la policía "moverá cielo y tierra" para esclarecer un nuevo caso de envenenamiento en Gran Bretaña con Novichok, el agente nervioso utilizado en el caso del ex agente doble ruso y su hija, Serguei y Yulia Skripal, reseña la agencia AFP



"Que dos personas más estuvieran expuestas al Novichok en el Reino Unido es una pura evidencia extremadamente inquietante y sé que la policía moverá cielo y tierra en su investigación para determinar lo que sucedió", declaró May durante una visita a Berlín.