Brasil: Ex presidente Lula completa 90 días de prisión política

Brasilia, julio 5 - El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva completa este jueves 90 días de prisión política en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal (PF), en la ciudad paranaense de Curitiba.



Condenado en primera instancia por el juez federal Sergio Moro y con la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), Lula continúa sin embargo liderando todas las encuestas de intención de voto con miras a las elecciones presidenciales de octubre próximo.



En una carta difundida esta semana, el fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) reiteró que no cometió ningún delito y que por tanto será candidato a presidente de la República hasta que sea presentada 'por lo menos una prueba material que macule mi inocencia'.



Si no quieren que yo sea presidente, la forma más simple de conseguirlo es tener el coraje de practicar la democracia y derrotarme en las urnas, sugirió.



Lula denunció asimismo las maniobras judiciales de que fue víctima en los últimos días en el Supremo Tribunal Federal (STF), llevadas adelante por el ministro Edson Fachin y que en definitiva - dijo- alcanzaron su objetivo, pues el pedido de libertad presentado por los abogados que lo defienden no fue juzgado.



El comportamiento público de algunos ministros de esa Corte -subrayó- 'es una mera reproducción de lo que pasó en la primera y segunda instancias' judiciales.



Todo eso me lleva a presumir que ya no hay razones para creer que tendré justicia, sostuvo antes de apuntar que las decisiones monocráticas han sido usadas para escoger el colegiado que momentáneamente parece ser más conveniente, como si hubiera algún compromiso con el resultado del juzgamiento.



'Son concebidas como estrategia procesual y no como instrumento de justicia', deploró.



A su vez, la vigilia Lula Libre también cumple este jueves 90 días de resistencia continua y firme, consolidándose como un espacio fundamental de denuncia de la prisión del ex presidente, así como de los ataques contra la democracia en el país y del desgobierno golpista.



Los participantes en la vigilia fueron víctimas en ese lapso de numerosos ataques, incluido uno a tiros el pasado 28 de abril que dejó un saldo de dos heridos y cuyos autores nunca fueron identificados ni detenidos, y otro perpetrado por un delegado de la Policía Federal.

