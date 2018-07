Policía de Brasil arresta a jefe de General Electric en América Latina y a otras 25 personas por fraude

Brasil: El CEO de General Electric para América Latina, Daurio Speranzini Jr., llega a la superintendencia hoy 4 de julio de 2018 Credito: EFE

04 de Julio.- El presidente de General Electric en América Latina y ex presidente de Philips Healthcare en Brasil, Daurio Speranzini Junior, fue detenido este miércoles en Brasil en el marco de la operación Lava Jato por un supuesto esquema de fraudes en licitaciones del área de salud de Río de Janeiro.



Un juez federal de Río de Janeiro ordenó la detención temporaria de Speranzini junto a la de otras ocho personas, entre ellas el ejecutivo de Philips Frederik Knudsen, además de la prisión preventiva de otros trece, informó la Fiscalía General de Río en un comunicado.



Además, se ordenaron búsquedas y aprehensiones en 44 direcciones, entre ellas las oficinas de Philips y Johnson & Johnson en Brasil.



La "Operación Resonancia", una ramificación de Lava Jato, se desveló después que las autoridades identificaran "un cartel de proveedores" que desarrolló una trama fraudulenta entre la secretaría de Salud del gobierno de Río y el Instituto Nacional de Traumatología (Into) de ese estado entre 1996 y 2017.



La empresa brasileña de equipamientos médicos Oscar Iskin ejercía de "líder" de ese cartel formado por al menos 33 empresas, que se organizaban en el llamado "club del subastas internacionales", precisó la Fiscalía.



"En el núcleo económico actuaban los principales ejecutivos de fabricantes multinacionales de equipamientos médicos, que organizaban las victorias en las licitaciones mediante el pago de comisiones a Iskin por un valor del 13% de los contratos", dijo la fiscalía.



Funcionarios de confianza de Oscar Iskin "hacían de nexo entre el sector público y los empresarios cartelizados para direccionar las demandas públicas como insumos médicos y la cotización de los precios y las contrataciones mediante la desclasificación ilícita de competidores que no hacían parte del cartel", precisó la fiscalía.



En una nota divulgada en la prensa, General Electric dijo que las alegaciones contra Speranzini se refieren "a un periodo en que el ejecutivo actuaba en la lideranza de otra empresa" y se mostró abierta a colaborar con las autoridades.



Sapernzini asumió la presidencia de General Electric en América Latina en enero, después de haber sido presidente de la división latinoamericana de Salud de esa empresa de 2014 a 2017. Previamente, de 2004 a 2010, había sido presidente de Philips Healthcare en América Latina.



De su lado, Philips dijo que aún no tuvo acceso al proceso, pero que está cooperando con las autoridades para ayudar en estas alegaciones "que datan de muchos años atrás", según el portal G1.