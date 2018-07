Organización Mundial de Comercio ve indicios de que tensiones comerciales empiezan a afectar a la economía global

04 de Julio.- GINEBRA (Reuters) - Las barreras comerciales impuestas por las principales economías del mundo podrían poner en peligro la recuperación económica global y sus efectos ya están empezando a quedar en evidencia, dijo el miércoles la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un reporte sobre las restricciones comerciales dentro del G-20.



El análisis encontró que los países del G-20 introdujeron 39 nuevas restricciones comerciales entre mediados de octubre del año pasado y mediados de mayo de este año, duplicando la tasa vista en el período previo, lo que afectó el comercio de hierro y acero, plásticos y vehículos.



“El marcado incremento de nuevas medidas restrictivas entre economías del G-20 debe ser una preocupación real para la comunidad internacional”, dijo el director general de la OMC, Roberto Azevedo. Agregó que fueron impuestas más restricciones en las semanas posteriores al fin del período revisado.



“Esta continua escalada plantea una grave amenaza para el crecimiento y la recuperación de todos los países, y estamos empezando a ver esto reflejado en algunos indicadores prospectivos”, sostuvo, citado en un comunicado.



Azevedo no dio detalles, pero en mayo una medición del panorama trimestral de la OMC sugirió que el comercio crecerá más lentamente en el segundo trimestre con respecto al primero.



Un componente de este indicador compuesto son los datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), que emitió el miércoles su reporte de mayo.



La IATA dijo que la demanda de vuelos de carga está previsto que crezca “un modesto 4,0 por ciento” en 2018, menos que el 4,5 por ciento estimado en diciembre.



“El viento en contra está fortaleciéndose con una creciente fricción entre los gobiernos por el comercio. Todavía esperamos que la demanda crezca, pero esas expectativas se ven reducidas con cada nuevo arancel que se introduce”, dijo el director general de IATA, Alexandre de Juniac, en un comunicado.



El reporte de la OMC no nombró a ningún país en particular, pero desde principios de año Estados Unidos ha lanzado una serie de aranceles para castigar lo que considera un comercio injusto por parte de aliados y rivales económicos.



“Cuando finalmente la economía mundial está comenzando a generar un impulso económico sostenido tras la crisis financiera global, la incertidumbre creada por una proliferación de acciones comerciales restrictivas podría poner en riesgo la recuperación económica”, indicó el reporte.



El sistema global de comercio fue creado para resolver ese tipo de problemas, agregó al destacar que las crecientes tensiones son una amenaza para el mismo sistema y las economías del G-20 deben usar todos los medios a su disposición para reducir la escalada y promover una recuperación del comercio.