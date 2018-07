China dice que no hará el primer disparo en una guerra comercial con EEUU

China “de ninguna manera” hará el primer disparo en una guerra comercial con Estados Unidos y no será la primera en aumentar los aranceles, dijo el miércoles el Ministerio de Finanzas de Pekín.



Una fuente había dicho antes a Reuters que las tarifas chinas por valor de 34.000 millones de dólares sobre bienes estadounidenses entrarían en efecto desde el inicio del 6 de julio. Debido a las 12 horas de diferencia entre ambos países, eso implicaría que los aranceles de Pekín se implementarían antes que los de Washington. Otros medios reportaron lo mismo.



Pero el ministerio difundió un comunicado breve para aclarar el tema.



“La posición del Gobierno chino ha sido manifestada muchas veces. De ninguna manera dispararemos el primer tiro, y no implementaremos medidas arancelarias antes que Estados Unidos lo haga”, indicó sin dar más detalles.



Washington ha dicho que implementaría los aranceles por valor de 34.000 millones de dólares a importaciones provenientes de China a partir del 6 de julio, y Pekín ha prometido responder con la misma moneda desde el mismo día.



Previamente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, dijo que su país estaba listo para actuar, aunque no confirmó la fecha de inicio de sus tarifas.



“China ya ha hecho preparativos. En cuanto Estados Unidos implemente la llamada lista de tarifas, China tomará las medidas necesarias para proteger firmemente sus legítimos intereses”, declaró Lu sin entrar en más detalles.



El yuan subía con fuerza frente al dólar el miércoles, un día después de que el banco central chino tranquilizó a los mercados diciendo que mantendría a la divisa estable en medio de las crecientes preocupaciones por las fricciones comerciales. Sin embargo, las acciones caían.

“HEGEMONÍA ECONÓMICA”



Los medios estatales chinos mantenían su tono crítico con Estados Unidos.



El diario oficial China Daily señaló que Washington estaba intencionalmente tratando de evitar que Pekín se desarrolle para impedir que desafíe el rol de Estados Unidos en el orden económico mundial.



“Estados Unidos ha mantenido la hegemonía en los campos financiero y militar por muchas décadas. Ahora está buscando la hegemonía económica”, dijo en su editorial el medio escrito en inglés.



“Frecuentemente ha librado guerras contra países soberanos y ha hecho uso de la influencia dominante del dólar sobre los mercados internacionales para esquilmar a otros países. Ahora está tratando de recurrir a una guerra económica y comercial sin cuartel para contener el desarrollo normal de China”, agregó el China Daily.



El tabloide de gran tirada Global Times, publicado por el periódico del gobernante Partido Comunista People’s Daily, dijo que la cada vez más probable guerra comercial traería el caos al mundo: “El contraataque es la primera reacción de las grandes economías a la guerra comercial de Washington”.



“Es difícil predecir dónde llevarán estos movimientos al mundo, pero Washington pagará inevitablemente un alto precio por sus intentos de convertir a todo el mundo en su tributario económico”, añadió Global Times.



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con escalar en la disputa comercial con tarifas de hasta 400.000 millones de dólares en productos chinos si Pekín toma represalias contra los aranceles que Washington prevé imponer desde el viernes.