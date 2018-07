López Obrador dice que quiere trabajar de común acuerdo con empresarios de México

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador Credito: Reuters

04 de Julio.- El ganador de las elecciones presidenciales de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que quiere trabajar “de común acuerdo” con el sector empresarial de la segunda mayor economía de Latinoamérica.



Por la mañana, el político de 64 años se reunió con el poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo de representación empresarial de más peso en el país, y con el que tuvo algunos desencuentros en meses recientes.



López Obrador ha prometido respetar la inversión privada, mantener la disciplina fiscal y dejar intacta la autonomía del banco central.



Pero otros de sus compromisos, como revisar millonarios contratos energéticos otorgados por el actual Gobierno y cancelar un aeropuerto capitalino que ya está en construcción por sospechas de irregularidades, generaron sobresalto en los mercados e inversionistas.



“Vamos a trabajar de común acuerdo, el sector empresarial y el próximo gobierno”, dijo el político conocido por su acrónimo AMLO antes de entrar a la reunión con la cúpula empresarial.



Al salir de la junta, que se extendió por poco más de dos horas, López Obrador dijo que la conversación fue “cordial”.



“Nosotros tenemos confianza en el sector empresarial y ellos han manifestado su confianza en el nuevo Gobierno que va a encabezar las acciones de transformación en nuestro país”, dijo AMLO en conferencia conjunta con Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.



López Obrador, quien asumirá el 1 de diciembre como el primer presidente izquierdista del país en décadas y cuyo partido se perfila a lograr la mayoría en el Congreso, dijo que “no se va a actuar de manera prepotente, no se va a imponer nada”.



Castañón agregó que el CCE y AMLO acordaron sostener reuniones “de seguimiento” cada tres meses.



El domingo, López Obrador, logró una arrolladora victoria en los comicios presidenciales capitalizando el descontento por la arraigada corrupción, la inclemente violencia y la desigualdad que azotan a México.



INCREMENTO DE GASOLINAS



En un aviso en diarios de circulación nacional, Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país y dueño de Grupo México, felicitó a AMLO por su triunfo y saludó sus propuestas.



“Le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión como presidente de la República Mexicana en beneficio de un mejor país y de todos los mexicanos”, dijo Larrea, cuyo Grupo México opera la mayor mina de cobre del país, la flota ferroviaria más grande de la nación y una división de infraestructura.



Más temprano, el nominado a secretario de Hacienda por López Obrador dijo que los contratos petroleros otorgados bajo una reciente reforma energética se mantendrán en el nuevo Gobierno en caso de que una revisión no arroje irregularidades.



“Si esto se ve bien, adelante. Es un contrato que tenemos que respetar”, dijo Carlos Urzúa a la cadena Televisa. Hasta ahora él y otros miembros del futuro gabinete han dicho que no han detectado irregularidades.



Urzúa, un matemático con una doctorado en economía en la Universidad de Wisconsin, dijo que estima que en 2019 la economía mexicana se expanda un 2.5 por ciento, que la inflación se sitúe entre 4 y 5 por ciento, que el tipo de cambio promedio sea de alrededor de 19 pesos por dólar y que el precio del barril de petróleo ronde los 70 dólares.



A pesar de que descartó un aumento brusco en el precio de las gasolinas, lo que en México se ha denominado como “gasolinazo”, dijo que estaba considerando incrementar el valor de ese combustible cada año, al ritmo de la inflación.



“En términos reales no se va a incrementar, pero en términos nominales sí, por la inflación”, explicó.



El martes, López Obrador se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para tratar temas clave para el país; sin embargo ambos acordaron que empezarán a trabajar en la transición una vez que AMLO sea declarado presidente electo, un acto previsto para septiembre.