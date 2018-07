Brasil: Lula cumple 90 días en prisión sin que sus acusadores hayan podido presentar una sola prueba contra él

Brasilia, julio 4 - El desafío lanzado por Luiz Inácio Lula da Silva a sus acusadores para que presenten al menos una prueba de su presunta culpabilidad se mantiene en pie este miércoles, víspera de cumplir 90 días de prisión política.



Lo único que quiero es que la fuerza de tarea de Lava Jato, integrada por la Policía Federal, el Ministerio Público, por (el juez federal Sergio) Moro y por el TRF-4 muestren a la sociedad una única prueba material de que cometí algún delito, manifestó el ex dignatario brasileño en una carta dada a conocer ayer.



En la misiva, hecha pública por la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, Lula denunció las maniobras judiciales de que fue víctima en los últimos días, incluso en el Supremo Tribunal Federal (STF).



El comportamiento público de algunos ministros de esa Corte -subrayó- 'es una mera reproducción de lo que pasó en la primera y segunda instancias' judiciales, donde fue condenado a 12 años y un mes de prisión sin que fuera presentada una sola prueba para demostrar su supuesta culpabilidad.



Todo eso me lleva a presumir que ya no hay razones para creer que tendré justicia, sostuvo antes de apuntar que las recientes maniobras judiciales llevadas adelante por el ministro Edson Fachin en definitiva alcanzaron su objetivo y el pedido de libertad presentado por los abogados que lo defienden no fue juzgado.



'Las decisiones monocráticas han sido usadas para escoger el colegiado que momentáneamente parece ser más conveniente, como si hubiera algún compromiso con el resultado del juzgamiento. Son concebidas como estrategia procesual y no como instrumento de justicia', deploró.



Lula recordó que a lo largo de su vida creyó y predicó que más tarde o más temprano la justicia siempre prevalece para personas víctimas de la irresponsabilidad de falsas acusaciones, y con mayor razón en su caso, en que fueron hechas por delatores que confesaron haber robado y están condenados a decenas de años de cárcel.



Personas, indicó, 'que serían capaces de acusar a propia madre para obtener beneficios'



No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo respeto, escribió más adelante y reiteró que no cometió ningún delito y por tanto será candidato a presidente de la República hasta que sea presentada 'por lo menos una prueba material que macule mi inocencia'.



Lula consideró también llegado el momento que todos los demócratas comprometidos con la defensa del Estado Democrático de Derecho repudien las maniobras de que está siendo víctima, de modo que prevalezca la Constitución y no los artificios de aquellos que la irrespetan.



Si no quieren que yo sea presidente, la forma más simple de conseguirlo es tener el coraje de practicar la democracia y derrotarme en las urnas, sugirió.

