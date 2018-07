México: López Obrador se reúne con Peña Nieto

López Obrador y Peña Nieto

México, julio 3 - El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron para conversar y discutir la transición al poder durante una reunión en el Palacio Nacional.



Entre los temas que trataron estuvieron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la viabilidad de continuar con la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la reforma energética y mantener la seguridad.



A través de la cuenta de Presidencia de la República, se difundieron las primeras fotografías en que aparecen ambos políticos dos días después de la jornada electoral del 1 de julio, en la cual, el izquierdista López Obrador ganó con el 52,9% de los votos.



"Fue un encuentro, cordial, amistoso, importante", señaló López Obrador al informar sobre su encuentro con Peña.



"Tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, lograr que la transición se dé demanera ordenada, pacífica, que haya confianza en temas económicos financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, que se va a mantener la política macroeconómica, no habrá injerencia en temas financieros en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso con el dólar", dijo.



Señaló que otro de los temas tratados fue cómo hacer para mantener la seguridad durante el proceso de transición.

Agradecimiento a Peña por no intervenir en la elección



"Le agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa en el proceso electoral", dijo.



"Me consta cuando un presidente interviene en las elecciones, no hay una verdadera democracia. Yo he padecido de ese intervencionismo, faccioso, que no corresponde a sistemas políticos democráticos y ahora tengo que reconocer que en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias. No dejaron de haber problemas, intervención de autoridades en algunos estados, pero los órganos electorales se van a hacer cargo de que se limpien estos procesos", agregó López Obrador.



"En lo general, fue muy destacada la actitud respetuosa del presidente Enrique Peña Nieto", indicó.

La fecha del inicio de la transición



También informó que el proceso formal de transición con sus respectivos equipos, iniciará cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique la elección y declare a López Obrador como "presidente electo".



"Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña, una vez que el Tribunal Electoral emita el fallo y me nombre presidente electo. En tanto no exista ese reconocimiento legal, no podríamos establecer una relación institucional como se desea", dijo. "No hay que precipitarnos", agregó.



Respecto a la reunión de la Alianza del Pacífico, que se celebrará el 24 de julio, dijo: "Ya acepté asistir, esperando que para entonces sea presidente electo".



El equipo de la transición



López Obrador informó también quiénes serán los integrantes de su equipo de transición que habrá de reunirse con el equipo de Peña.



En la parte política estará integrado por Olga Sánchez Cordero, su eventual secretaria de Gobernación, Tatiana Clouthier y Julio Scherer.

En la parte económica irán Carlos Urzúa, su próximo secretario de Hacienda, y Alfonso Romo, coordinador de la oficina de Presidencia.

En la política exterior, serán Héctor Vasconcelos, el próximo canciller, y Marcelo Ebrard. El encargado de comunicación será César Yáñez.



Previo a la reunión que sostuvo con Peña Nieto, López Obrador recibió en sus oficinas de la colonia Roma a Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de la izquierda mexicana y fundador del PRD, con quien se había distanciado y se reencontró en la recta final de la campaña presidencial.



"Me dio mucho gusto recibir al ingeniero Cárdenas, platiqué con él. Es precursor del movimiento democrático en México", dijo.



"Nunca los vamos a olvidar, siempre los vamos a recordar, a ellos y muchos ciudadanos de todas las clases sociales que iniciaron esta lucha. Lo que estamos cosechando tuvo que ver con la siembra que se hizo en años anteriores, en décadas", agregó sobre dicho encuentro.