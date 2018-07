Bélgica: Rafael Correa va a Consulado en Bruselas para cumplir medida cautelar

Bruselas, julio 2 - El expresidente ecuatoriano Rafael Correa informó a través de su cuenta en Twitter que se presentó ante el Consulado de su país en Bélgica para cumplir con la medida cautelar en su contra por la supuesta vinculación al secuestro del político opositor Fernando Balda en 2012.



La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito ordenó a Correa comparecer cada 15 días ante la sede judicial como vinculado en la fase indagatoria del proceso que se sigue sobre el caso, este 2 de julio por primera vez.



En cambio, el fiscal encargado, Paúl Pérez Reina, solicitó la presentación periódica del exmandatario ecuatoriano "ante una delegación diplomática de Ecuador en Bélgica", país donde reside con su familia desde julio de 2017.



El exmandatario insistió que esta investigación "es una vulgar persecución política, que nunca hubiera podido ocurrir en un verdadero Estado de Derecho, y que, por burda y absurda, jamás prosperará a nivel internacional".



Correa reside en Bélgica desde hace un año y aún no afronta cargos. El expresidente cumplió con la pretensión del fiscal y se presentó ante el Consulado de Ecuador este lunes a las 11.40 hora local, según indicó en su cuenta de Twitter.



El expresidente ya había comparecido anteriormente desde el Consulado de Ecuador en Bélgica mediante videoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación del caso.



Correa ha rechazado cualquier vinculación en el caso, asegurando que no existen pruebas sobre su presunta implicación en los hechos y que es objeto de una persecución política como la que sufre el expresidente brasileño Lula da Silva.



Por su parte, Balda ha decidido iniciar una campaña informativa nacional e internacional, visitando las sedes diplomáticas de Bélgica en Ecuador para solicitar que denieguen el asilo al expresidente.



El expresidente de Ecuador fue acusado de ser el autor intelectual del secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda en 2012. Balda, exdiputado del Partido Sociedad Patriótica (PSP), de oposición a Correa, sostiene que cuando estaba en Bogotá en 2012 cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.



Balda presentó el sábado una denuncia ante la Corte Nacional de Justicia en Quito, la capital ecuatoriana. “Como acusación particular he interpuesto la denuncia con la que lo acuso formalmente de esos delitos”, indicó el exasambleísta.



Balda solicitó en su denuncia que aborde el caso de su secuestro en Colombia como un “crimen de Estado”, acusando al exmandatario de malversar recursos públicos para llevar a cabo el rapto, que según él, tuvo “fines políticos”.



El político fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 por pedido de Quito. El exlegislador estaba condenado a dos años de prisión por injurias contra el gobierno de Correa, pena que debió cumplir en una cárcel ecuatoriana.



Balda -quien desde tres años antes estaba refugiado en Colombia- también fue condenado a un año de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, tras denunciar la existencia de un centro de espionaje oficial en Ecuador.