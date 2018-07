López Obrador: "Mi Gobierno no se convertirá en una dictadura abierta o disfrazada"

Andrés Manuel López Obrador Credito: Web

02-07-18.-En su discurso como virtual ganador de la contienda electoral, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su proyecto de nación establecerá una auténtica democracia con cambios profundos en el país, pero apegados a la ley.



Con una voz firme, el fundador del partido Morena aseguró que su gobierno no se convertirá en una dictadura abierta no disfrazada, todo lo contrario, pues se pretende respetar los derechos de la ciudadanía, reseño el portal mexicano elbigdata.mx.



“Llamo a la reconciliación y aponer por encima intereses personales por legítimos que sean en el interés superior, en el interés general como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero.



“Habrá libertad empresarial, libertad de expresión y asociación y de creencias, se garantizará todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos de los ciudadanos y políticos consagrados en nuestra constitución”, dijo López Obrador.



Por ello al inicio de su discurso dió las gracias a todos los brigadistas de Morena, el PT y el PES que lograron expandir su mensaje a lo largo y ancho del país.



López Obrador aseguró que se respetará la autonomía del Banco de México, y el nuevo Gobierno mantendrá su vida financiera y fiscal, del mismo modo se reconocerán compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros.



El tabasqueño aseguró que no habrá confiscación de bienes de manera arbitraria y que en materia energética se tratarán todos los temas con el Congreso de la Unión.



Fiel a su discurso el virtual Presidente aseguró que combatirá la corrupción comenzando por los niveles más altos en el país, pues a decir suyo la corrupción es el mal de México.



Dijo que no habrá privilegios y quien sea partícipe en la corrupción será castigado, en esto incluyó a compañeros de lucha, funcionarios y hasta sus familiares.



“Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa de la desigualdad social y desigualdad económica y la violencia de nuestro país.



“En consecuencia, erradicar la corrupción será la misión principal del nuevo gobierno”, aseveró.



Para lograr la transformación del país no habrá la necesidad de aumentar los impuestos ni endeudar al país, también se comprometió a que no habrá más gasolinazos.



Para eso se usará el gasto corriente con el que se crearán actividades productivas para la creación de empleos.



“El objetivo es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos, que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació” dijo.



“Quién deseé emigrar que lo haga por gusto, el Estado dejará de ser un comité que funcione para una minoría y servirá a todos los mexicanos, a ricos y pobres”, enfatizó.



Luego de este discurso Andrés Manuel López Obrador, dijo que se respetarán a todos en especial a los pueblos indígenas.



Posteriormente el virtual Presidente salió del salón de conferencias en el hotel Hilton para dirigirse al Zócalo capitalino y brindar un mensaje a las miles de personas que ya lo esperaban ahí.