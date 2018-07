López Obrador arrasa en las elecciones presidenciales y lleva la izquierda al poder en México

No les voy a fallar pic.twitter.com/ABtjyauaoR — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 2 de julio de 2018

02-07-18.-Andrés Manuel López Obrador, candidato del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ganó las elecciones en México tras hacerse con entre el 53 y el 53,8% de los votos, según el Instituto Nacional Electoral (INE) de México.Los rivales de López Obrador no han tardado en reconocer su victoria al cierre de los colegios electorales y a la vista de los sondeos. Tanto el candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, como el conservador Ricardo Anaya, del Partido de Acción Nacional (PAN) y el independiente Jaime Rodríguez han felicitado al candidato de Morena. El reconocimiento tan rápido de la victoria de un adversarios constituye un hecho sin precedentes en las elecciones mexicanas.Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica"No les voy a fallar", prometió el ganador, que lleva a la izquierda al poder de la segunda economía latinoamericana por primera vez en su historia reciente. Esta misma idea la ha transmitido a través de Twitter:"Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica", dijo exultante López Obrador, de 64 años, acompañado de su esposa e hijos, ante decenas de miles de simpatizantes que lo ovacionaron en el emblemático zócalo (plaza central) de la capital económica."Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México", dijo mientras la multitud coreaba "¡sí se pudo, sí se pudo!".En su tercer intento consecutivo de alcanzar la presidencia, AMLO, como se lo conoce entre los mexicanos, se presentó como el candidato antisistema y obtuvo más de 53% de los votos, según estimaciones oficiales."Necesitábamos un cambio"Más de treinta puntos por delante de su rival Ricardo Anaya, impulsado por una coalición de derecha e izquierda (PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano). José Antonio Meade, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), aparece muy por detrás en un tercer lugar."Necesitábamos un cambio verdadero", ha celebrado José Gutiérrez, de 44 años, en el cuartel de campaña de López Obrador.López Obrador supo capitalizar el hartazgo y el ansia de cambio en México ante una violencia y corrupción disparadas durante el sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto.En su ambicioso proyecto de nación 2018-2024 que inicia cuando asuma el 1 de diciembre, López Obrador pretende un rescate del campo, revisar millonarios contratos derivados de la reforma energética, un gobierno "austero, sin lujos ni privilegios" y reducir sueldos de altos funcionarios públicos hasta en un 50%.Todo para incrementar programas sociales y reducir la pobreza en México, que alcanza a más de 53 millones de personas y más de siete millones viviendo en pobreza extrema.Una de las mayores interrogantes es la relación de AMLO con el presidente estadounidense Donald Trump y sobre todo, cómo dos modelos tan antagónicos funcionarán a ambos lados del Río Bravo, en temas tan vitales para ambos como migración y negociaciones hacia un renovado Tratado de Libre Comercio.De momento, Trump aseguró que "está deseoso de trabajar" con él. "Hay mucho por hacer que beneficiará a Estados Unidos y a México", escribió Trump a través de su cuenta en la red social Twitter, cuya política antiinmigrantes y contra el libre comercio hundió la relación bilateral.Por su parte, López Obrador ha asegurado que buscará una relación de "amistad y cooperación" con Estados Unidos.Para los analistas el panorama es incierto. "AMLO no pagará por el muro, eso seguro. Pero AMLO ha dado muestras claras de que quiere tener una buena relación con EEUU. Él no hizo campaña contra Trump. Del lado de Trump, es demasiado impredecible", ha aopinado Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política.Las elecciones ponen fin a la campaña electoral "más sangrienta" de la historia reciente de México, con al menos 145 políticos asesinados desde septiembre (de ellos 48 eran precandidatos y candidatos), cuando se inició el proceso electoral, según la consultora Etellekt.Un número significativamente mayor al registrado en 2012, cuando nueve políticos y un candidato fueron asesinados.Durante la jornada electoral, una militante del Partido del Trabajo (PT) fue asesinada en el estado de Michoacán (oeste) y dos miembros del oficialista PRI en el central estado de Puebla.Los candidatos de Morena, la coalición que lidera López Obrador, que actualmente no gobierna ningún estado, se lleva además el triunfo en seis de las nueve gobernaciones, según encuestas a boca de urna. Este triunfo modifica definitivamente el mapa político en los 32 estados que conforman México y que hasta ahora eran gobernados mayoritariamente por el PRI y el PAN.Además de elegir presidente, unos 89 millones de mexicanos estaban convocados para votar gobernadores, alcaldes, senadores y diputados locales y federales entre los más de 18.000 puestos en disputa. Se trata de la primera vez que se eligen tantos cargos en un solo proceso.Según la consultora Mitofsky, Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el conservador Encuentro Social, conseguirían juntos poco más de 250 de los 500 escaños, lo que les daría la mayoría en diputados. En el Senado, entre 56 y 70 de 128, por lo que aún no tiene la mayoría asegurada.López Obrador deberá tejer alianzas en un país dividido. "Viene un México de tristeza y decepción", ha vaticinado Concepción Vázquez, 34 años, militante del PRI desde hace tres años.En disputa, el segundo lugarEl segundo lugar aún está disputa, de acuerdo con esa empresa. A Ricardo Anaya le dio el 23 y 27% de los votos, y a José Antonio Meade entre 22 y 26%.La empresa Gabinete de Comunicación Estratégica dio a López Obrador 43.2%. A Anaya, 21.2, y a Meade el 17.4%.De 64 años, el tabasqueño ganó la Presidencia en su tercer intento, después de las elecciones de 2012 y de 2006, cuando perdió con una diferencia de 0.56% ante el panista Felipe Calderón.La elección de López Obrador confirmó la amplia ventaja que las encuestas le dieron durante toda la campaña presidencial.Fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), López Obrador también fue postulado por los partidos del Trabajo y Encuentro Social (PES), de corte evangélico.El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dará a conocer después de las once de la noche los resultados del conteo rápido realizado por esa autoridad encargada de organizar el proceso comicial.