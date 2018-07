México inicia crucial jornada electoral

Los candidatos Ricardo Anaya, Andres Manuel Lopez Obrador, Jose Antonio Meade y Jaime Rodriguez

México, julio 1° - México va hoy a las urnas con la certeza de que el ganador será el candidato de centroizquierda, Andrés Manuel López Obrador, que promete poner fin a la etapa neoliberal, acabar con la corrupción, ser firme con Donald Trump y gobernar para los más pobres.



Esta esperanza de “cambio” de la población mexicana se expresa en un determinante “voto castigo” contra la dirigencia tradicional, representada especialmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto y su Partido Revolucionario Institucional (PRI), enquistado en el poder desde hace más de 80 años.



Por eso, en medio del enojo ciudadano con Peña Nieto, que tiene un 20 por ciento de aprobación, y de los ataques a México del presidente estadounidense, López Obrador, de 64 años, tiene buenas posibilidades de ganar.



Desde noviembre, las 65 encuestas con metodología verificada reunidas en el sitio Oraculus pusieron al ex alcalde de México de manera constante en primer lugar, con una distancia muy amplia en lo últimos sondeos frente al también opositor Ricardo Anaya, de centroderecha, y al oficialista José Antonio Meade, de PRI.



La inseguridad, la corrupción y el débil crecimiento económico pesarán en las urnas. “El estado de ánimo está fundado en el hartazgo, la desesperación y la indignación”, explica Irma Méndez, experta en temas electorales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en México.



Unos 89 millones de mexicanos están convocados a votar en unas elecciones que serán las más vastas y complejas de la historia en México, por la cantidad de cargos que se eligen de forma simultánea a nivel federal y regional. Además de la elección del presidente, se reconfigurará el Congreso, donde ningún gobernante ha tenido la mayoría absoluta desde hace 20 años, y López Obrador quiere tener poder suficiente para impulsar su agenda si gana.



Cuatro candidatos compiten este domingo por la presidencia de México, en unos comicios en los que 89 millones de mexicanos están convocados a renovar 3.400 cargos federales y regionales. A la cabeza de las encuestas figura Andrés Manuel López Obrador, de 64 años, de la mano del movimiento de centroizquierda Morena. Según todos los sondeos, no hay dudas de que será el ganador. Pero los otros tres aspirantes no pierden las esperanzas.



RICARDO ANAYA. Tiene 39 años y empezó muy joven en la política. Fue diputado y presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN). Después de negociar una coalición con fuerzas de izquierda se alzó con la candidatura. En el camino quedaron veteranos miembros de su partido que lo acusaron de cerrar vías de participación. "Joven brillante", le dicen sus impulsores. "Pequeño dictador", refutan sus críticos. Es abogado y candidato de la alianza Por México al Frente con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano. Esta unión entre partidos opuestos aspira a ser el primer gobierno de coalición en México y una alternativa de cambio menos radical que la que propone López Obrador.



JOSÉ ANTONIO MEADE. Con 49 años, el candidato oficialista fue cinco veces ministro: de Energía y de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón (PAN) y luego de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Hacienda con el actual presidente Enrique Peña Nieto (PRI). Tiene un perfil tecnocrático y una trayectoria reconocida, pero carga con la impopularidad de Peña Nieto y del PRI. Nunca militó en un partido político y el PRI reformó sus estatutos para hacerlo "candidato ciudadano", en un intento por presentarse con un nuevo perfil y ante el descrédito de la población. Es abogado y economista, con un doctorado en Yale. Ocupó cargos públicos durante más de 20 años.



JAIME RODRÍGUEZ. Le gusta mostrarse a caballo y todos lo conocen como "El Bronco". Con 60 años, es ingeniero agrónomo y ha cimentado su fama de rebelde: "Soy como un potro que no se deja domar". Compite como independiente. Renunció al PRI después de 33 años para convertirse en 2015 en el primer gobernador independiente de México, en el rico estado de Nuevo León. Antes fue alcalde y salió ileso de dos atentados del cártel de Los Zetas. Es un personaje controvertido. Un polémico fallo del Tribunal Electoral le permitió a última hora competir como independiente, pese a acusaciones de fraude al recabar firmas de apoyo.