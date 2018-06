(VIDEO) 2 muertos, 400 heridos: La frontera entre Gaza e Israel, 'epicentro' de la nueva ola de violencia

Palestinos protestan en la frontera entre Israel y Gaza

30 de junio de 2018.- Las fuerzas israelíes mataron este viernes a tiros a dos palestinos, uno de ellos un adolescente e hirieron a otros 415 con disparos y gases lacrimógenos durante la última protesta semanal de la Gran Marcha del Retorno a lo largo de la frontera de Gaza, informa Reuters citando a la autoridades de la Franja.



Los servicios sanitarios precisaron que el adolescente de 14 años, Yasser Abu Al Naja, recibió un disparo mortal en la cabeza, mientras que Mohammad Al Hamayda, de 24 años, murió como consecuencia de heridas de bala en la pierna y el abdomen. Agregaron que otros cuatro hombres se encontraban en estado crítico.



Miles de palestinos se congregaron en la frontera entre Israel y Gaza el viernes para su manifestación semanal que terminó en un nuevo enfrentamiento con las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).



El Ejército respondió con fuego real mientras los palestinos que protestaban arrojaban piedras y cócteles molotov contra los militares israelíes y lanzaban globos incendiarios a través de la valla fronteriza, lo que provocó al menos 15 incendios en suelo israelí, reseña The Times of Israel.



Las IDF indicaron en un comunicado que miles de palestinos habían "participado en disturbios extremadamente violentos", por lo que las tropas habían usado "grandes cantidades de medios de dispersión antidisturbios". En algunos casos, cuando los medios no letales resultaron ineficaces, el fuego se usó "de acuerdo con los procedimientos operativos estándar".



Asimismo, El Ejército israelí subrayó que la muerte del niño reportada sería investigada y que podrían emprenderse acciones legales.



Los ciudadanos de Gaza que protestaban también lograron derribar un avión no tripulado de vigilancia israelí que intentaba mapear su ubicación y sus movimientos. Un video de YouTube, aún por verificar, mostró un pequeño dron en el momento en que era derribado.



Los palestinos han venido protestando cerca de su frontera con Israel desde la primavera. Denuncian la ocupación israelí y el bloqueo de la Franja de Gaza y exigen el derecho a regresar a las áreas de donde fueron expulsados ​​en 1948, tras la fundación del Estado israelí.



Reivindicando su derecho a defender la frontera por todos los medios necesarios, las fuerzas israelíes han matado al menos a 134 personas y han herido a unas 14.000, en una violenta represión que continúa provocando la condena internacional.