"No retrocederemos": Canadá impone aranceles a productos de EEUU por valor de millones de dólares

29 de Junio.- Las autoridades de Canadá van a imponer los aranceles a productos importados desde EE.UU. por valor de 16.600 dólares canadienses (unos 12.600 dólares estadounidenses) en respuesta a los aranceles al acero y aluminio canadiense decretados por Washington.



Los nuevos aranceles entrarán en vigor el 1 de julio, ha anunciado Chrystia Freeland, la ministra de Exteriores canadiense.



"No vamos a echarnos atrás", ha afirmado Freeland. "Tenemos que estar juntos para apoyar a nuestros estupendos trabajadores", ha añadido la ministra. "Canadá no tiene otra opción que tomar medidas recíprocas contra los aranceles de EE.UU.", subrayó.



Los aranceles estarán vigentes hasta que la Administración de Donald Trump no suprima los aranceles al acero y al aluminio, según ha explicado Freeland. Además, Ottawa va a otorgar ayudas a sus productores de estos dos metales, así como a sus agricultores, por valor de 2.000 millones de dólares canadienses (unos 1.500 millones de dólares estadounidenses).



Se informa que entre los productos afectados por la medida, están el acero, el aluminio, el whisky, las lanchas, las lavadoras, la mostaza y el papel higiénico. Los aranceles son del 25 % para el acero y del 10 % para el resto de los productos.