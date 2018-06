Rechazo e indignación en la redes: Diario de Moscú tilda de “P…” a las mujeres rusas por intimar con extranjeros

Las mujeres rusas están indignadas por el trato que les dio un diario de Moscú. Credito: Web

29-06-18.-Un artículo de un tabloide moscovita sobre las mujeres rusas, reprochándoles “intimar con extranjeros” llegados con motivo del Mundial de fútbol, suscitaba este viernes numerosas reacciones de indignación, reseña la agerncia AFP.



“Ante los extranjeros, muchas rusas se comportan como putas”, escribe sin rodeos el diario Moskovski Komsomolets (MK) en una tribuna firmada por Platon Bessedin, publicada el miércoles.



Dice el diario que las mujeres rusas no tienen vergüenza



“Hemos educado a una generación de putas, dispuestas a abrir sus piernas desde que escuchan el sonido de una lengua extranjera”, afirma, asegurando que “las mujeres rusas que intiman con extranjeros no conocen el significado de la palabra vergüenza, de la moral”.



El Mundial reveló, en opinión del columnista, “la depravación de nuestra sociedad, probada ante los extranjeros por la forma de actuar de las mujeres rusas, dispuestas a todo para atraer la atención, o peor, la gratitud de los amos blancos. Hasta un brasileño valdrá más que nuestros paisanos”, continuó.



“Estamos orgullosos de la manera en la que Rusia destruye los estereotipos que se tienen sobre ella pero hay uno que no para de confirmarse durante el Mundial: la disponibilidad de las mujeres rusas”, insiste.



Una petición, que tenía ya 19.000 firmas el viernes por la tarde en la web Change.Org, exigía la supresión del artículo y disculpas públicas por parte de su autor y de la redacción del Moskovski Komsomolets.



“El conjunto de ese artículo es una humillación directa contra las mujeres rusas”, acusaba el manifiesto de esa petición, añadiendo que el texto constituía una “incitación al odio”, castigada por la ley.



En una tribuna publicada en su web, la edición rusa de la revista Cosmopolitan denuncia “una mezcla infernal de misoginia, ignorancia y racismo suntuosamente repartido por las páginas de un medio nacional”.



En las redes sociales, las críticas al artículo tenían como términos clave “Vergüenza MK”, por las iniciales del periódico.



“Las mujeres tienen derecho a acostarse con quien quieran”, recuerda en Facebook Daria Cerenko, una joven de 25 años.



Desde el inicio del Mundial se han sucedido varios casos de sexismo u opiniones en contra de la libertad de las mujeres.



Una diputada rusa, Tamara Pletneva, ya generó polémica en el inicio del torneo al alertar a las mujeres rusas sobre el peligro de tener relaciones sexuales con hinchas extranjeros, por el riesgo de terminar siendo madres solteras.