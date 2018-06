EEUU: Al menos cinco muertos provocó hombre que atacó a tiros al diario Capital Gazette, en Annapolis, Maryland

28 de Junio.- Al menos cinco muertos y varias personas resultaron heridas tras un tiroteo este jueves dentro en la sala de redacción del diario Capital Gazette, en la ciudad de Annapolis, Maryland, según indicaron las autoridades locales.



"Hay cinco muertos", confirmó William Krampf, jefe de la policía del condado Anne Arundel. Además, añadió que hay otros que se encuentran "gravemente heridos".



Steve Schuh, un funcionario del condado, indicó que "el agresor está bajo custodia y siendo interrogado", pero no reveló su identidad ni el tipo de arma que utilizó o cómo consiguió entrar al edificio.



"Es tan triste que haya muertos y no sé qué decir excepto que nuestro pensamiento y nuestras oraciones están con ellos y sus familias y nos sentimos aliviados sabiendo que están con Dios"



La policía del condado dijo que respondieron ante un "atacante activo" hacia las 3:15 pm ET en el 888 Bestgate Road, justo donde está la oficina del diario.



Phil Davis, un reportero de ese medio, contó que varias personas resultaron heridas por disparos de bala en la sala de redacción. "El hombre armado disparó a través de la puerta de vidrio e impactó a varios empleados", dijo en un tuit en el que agregó que la situación era muy mala.



"No hay nada más aterrador que escuchar cómo las balas impactan a muchas personas mientras tú estás debajo de un escritorio y además oír al sujeto recargar su arma", escribió en otro tuit.



Un periodista, que hace una pasantía en la redacción del diario, tuiteó pidiendo ayuda a pocos segundo de iniciarse el tiroteo. "Un hombre armado en 888 Bestgate, por favor ayúdennos", se lee en el tuit.



Ryan Freshure, teniente de la policía del condado, confirmó que hay varios heridos de bala. Sin embargo, no quiso ofrecer en una primera rueda de prensa muchos detalles, debido a que están aún investigando lo ocurrido. Se espera una nueva conferencia de prensa a las 5:00 pm ET.



Una portavoz de un hospital cercano confirmó que dos personas fueron ingresadas en el centro por el tiroteo, aunque afirmó que no conocía en qué situación se encontraban.



Funcionarios de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se encuentran en el lugar con el fin de brindar ayuda y asistir a los cuerpos policiales de la zona.



El gobernador de Maryland, Larry Hogan, dijo vía Twitter que está "absolutamente devastado al enterarse de esta tragedia en Annapolis".



Imágenes aéreas mostraron a decenas de personas saliendo del edificio con las manos en alto en medio del operativo policial.



"La carretera está cerrada (...) Hay como decenas y decenas de vehículos de emergencia, carros de la policía de todos los tipos", dijo Carlos Wallace, un testigo del incidente, a la agencia AP.



El presidente Donald Trump fue informado poco después En un tuit, afirmó que "mis pensamientos y mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Gracias a los equipos de emergencia que están ahora mismo en el lugar".



El diario, que es uno de los más antiguos del país, pertenece a The Baltimore Sun, que por medidas de precaución ha sido tomado por la policía.



Annapolis es la capital de Maryland, estado que enmarca el norte de la zona metropolitana de Washington DC, ubicada a unas 30 millas (unos 50 km) al este de la capital. Es también sede de la Academia Naval de Estados Unidos y de una base militar importante.