Vaticano: El papa Francisco ordena este jueves al primer Cardenal Aymara de la iglesia católica

Cardenal Aymara, Toribio Ticona

La Paz, junio 28 - El presidente boliviano Evo Morales, el jefe de Estado más cercano al papa Francisco, partía el miércoles a un nuevo encuentro, el octavo desde 2013, con el Sumo Pontífice en El Vaticano en coincidencia con la consagración del primer cardenal aymara de la historia secular de la Iglesia Católica, el boliviano Toribio Ticona.



Morales "honrará una invitación" del Estado Vaticano, precisó el embajador boliviano ante la Santa Sede, Julio César Caballero.



Francisco recibirá el sábado a Morales, en el marco de una reunión de corte protocolar, agregó Caballero.



La reunión fue pautada para las 09h00 locales (15h00 en Bolivia).



El mandatario boliviano ha abonado una sólida amistad con el prelado argentino Jorge Mario Bergoglio elegido líder de la Iglesia de Pedro hace más de un lustro tras la abdicación de Benedicto XVI, el obispo alemán Joseph Ratzinger.



Antes de viajar a Roma, el gobernante boliviano agradeció a Francisco por crear al primer cardenal indígena, de la misma nación originaria de Morales, a su vez, el primer presidente indígena de la historia de Bolivia y Latinoamérica.



"Felicito al papa Francisco que designó a un indígena como cardenal de Bolivia y por eso decidí acompañar como indígena al primer cardenal indígena Toribio Ticona que será consagrado en Roma", señaló durante un acto público el martes en la localidad central de Sacaba, a unos 400 km de La Paz, de donde partía este miércoles a un nuevo encuentro con Francisco.



Ticona nació en Potosí, fue limpiabotas, repartidor de diarios y alcalde de provincia.



Este octogenario obispo emérito de la curia boliviana, fue elegido a fines de mayo como nuevo cardenal.



Morales participará de la "gran ceremonia de ordenación cardenalicia" de monseñor Toribio Ticona y su creación como tonsurado este jueves.



Morales y el Vicario de Cristo se reunieron por primera vez en el Vaticano apenas elevado aquél a tal condición histórica durante una audiencia, ocasión en la que hablaron de la lucha contra la pobreza.



La amistad casi filial de Francisco y Morales fructificó poco después, durante la ecúmene del mundo católico en Brasil, donde radica el grueso de la feligresía de la iglesia vaticana.



Durante un multitudinario oficio religioso a los pies del Cristo del Corcovado, al que Morales se adscribió con feligrés, Francisco se dio un tiempo para acicatear al mandatario indígena de izquierdas y hacerle saber que lo tenía presente en sus oraciones, "que oro por ti" en tanto defensor de los pobres.



Desde entonces, Francisco pasó a escribir la historia reciente de Bolivia, en su página más sensible, su postración mediterránea.



En su visita a Bolivia a mediados de 2015, Francisco pidió puentes de diálogo a Chile antes que la erección de muros de separación, sin mencionar sino tácitamente la restauración de la calidad marítima boliviana.



"Estoy pensando en el mar", proclamó en discurso pronunciado en el Palacio Quemado de La Paz, cuyos 3.600m de altura sobre el nivel del mar no fueron óbice para el octogenario Santo Padre en el marco de su obra pastoral en la Bolivia que en 1988 había visitado el obispo de Cracovia, el papa polaco, Karol Wojtiwa.



Durante la celebración en el Vaticano del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, volvieron a reunirse en octubre de 2014.



Más tarde, en su nueva cita en abril de 2016, el primer Papa latinoamericano de la historia de 2.000 años de la Iglesia de Roma se encontró con Morales y hablaron de temas socioeconómicos, reunión que se extendió por 27 minutos, reseñó la prensa boliviana esta semana.



En diciembre último, Francisco volvió a recibir al mandatario boliviano, encuentro en el que Morales hizo un despliegue de la amistad con el Sumo Pontífice y le aconsejó beber una infusión de hojas de coca, como un facilitador de la digestión.



En tal oportunidad, Francisco se ratificó en la necesidad de la vigencia de un diálogo para resolver el enclaustramiento geográfico boliviano.

Esto días antes de la visita pastoral de Francisco a Chile y a 3 meses de la celebración de los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que en cuestión de 12 semanas, poco más, poco menos, pronunciará su fallo sobre la demanda de Bolivia para que Chile se avenga a una diálogo de buena fe con el fin de restaurar la calidad marítima de su encerrado vecino andino amazónico hace 140 años.



En diciembre pasado, Francisco expresó su coincidencia con la propuesta boliviana de que tras la resolución de la CIJ no existan "vencedores ni perdedores".