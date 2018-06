Xi Jinping: China no es un país "expansionista", pero no cederá su territorio histórico

27 de Junio.- China no es un país "expansionista", pero no cederá su territorio histórico, ha declarado este miércoles el presidente de China, Xi Jinping, durante su reunión con el secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, en Pekín, informa AFP.



Según dijo el presidente chino, su país está comprometido con la paz y no generará "caos", si bien añadió que no dejarán de ejercer su soberanía sobre todo su territorio. "Del territorio dejado por nuestros antepasados, no cederemos ni una pulgada", dijo.



Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense ha tachado de "muy buenas" sus negociaciones con el presidente chino durante una rueda de prensa, reporta Reuters.



"Estoy feliz de estar en China y nosotros [China y EE.UU.] atribuimos el mismo alto nivel de importancia a la relación militar", dijo Mattis.