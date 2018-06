Trump amenaza a Harley-Davidson con imponer "un gran impuesto" a sus ventas en Estados Unidos

Fábrica de las prestigiosas motos Harley-Davidson Credito: web

27 de Junio.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con imponer "un gran impuesto" sobre las ventas de Harley-Davidson en EEUU, después de que la compañía estadounidense anunciara ayer sus planes de trasladar parte de su producción fuera del país.



La reacción de Donal Trump al anuncio de Harley-Davidson de trasladar parte de su producción fuera de EEUU por la guerra de aranceles impuestos por su Administración y a la respuesta de la UE no se ha hecho esperar. El presidente norteamericano ha acusado a la compañía de utilizar el aumento de gravámenes como "excusa" para la deslocalización, ya que la empresa había anunciado ya el traslado de buena parte de su producción de la planta de Kansas City a Tailandia. "Eso fue mucho antes de que el aumento de impuestos fuese anunciado. Por ello, solo están utilizando esto como excusa", dijo Trump en un tuit.



La realidad es que Harley-Davidson tomó esta decisión después de que Trump apostase por sacar a Estados Unidos del acuerdo Transpacífico, que hubiese reducido las tasas a la exportación de motos a muchos de los mercados emergentes asiáticos. De hecho, según ha reconocido el propio Trump, en una visita a la Casa Blanca, el presidente reprendió a los directivos del fabricante de motos por su política ante los impuestos en India, donde abrió una planta para evitarlos. "Ahora, las empresas están volviendo y Harley debe saber que no podrán volver a vender en Estados Unidos sin pagar un gran impuesto", amenazó ayer Trump en Twitter.



El fabricante de motos señaló este lunes que aumentar la producción internacional para aliviar la carga arancelaria de la UE "no es la preferencia de la compañía, pero representa la única opción sostenible para hacer que sus motocicletas sean accesibles para los clientes en la UE y mantener un negocio viable en Europa".



Según datos de Harley-Davidson, 40.000 personas de la UE compraron sus motocicletas en 2017, convirtiendo a Europa en la segunda fuente de ingresos de la empresa, detrás de EEUU.



Los aranceles impuestos por la UE sobre varios productos fabricados en el país, como las motocicletas o el whisky, entraron en vigor el pasado 22 de junio y han aumentado el impuesto sobre las Harley-Davidson exportadas "desde un 6% hasta un 31%", destacó la empresa.



La UE hizo efectiva esa sanción después de que el Gobierno de Trump decidiera a principios de junio poner fin a la exención a los aranceles del 25 % al acero y del 10% al aluminio que otorgó en primera instancia a la UE, México y Canadá, sus mayores socios comerciales.

Unión Europea



La UE trasladó ayer la presión a la Administración Trump. La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, dijo que las empresas estadounidenses ejercerán ahora esa presión sobre su Gobierno mostrando que los aranceles perjudican a la economía de EEUU, tal como hizo el lunes Harley-Davidson anunciando la deslocalización de parte de su producción de EEUU para evitar la represalia europea.

