Médicos de Rusia atienden a Diego Armando Maradona tras el partido Argentina-Nigeria

Moscú, junio 26 - El legendario futbolista argentino necesitó ayuda médica después del fin de la contienda nerviosa en la que Argentina venció a Nigeria y se clasificó para los octavos de final.



Según informan los medios rusos y británicos, tras la inspección médica en el lugar se tomó la decisión de enviar a Maradona a un hospital local.



La cadena rusa REN-TV informó que los médicos registraron una baja presión y unas sibilancias en el corazón del legendario jugador.



El destino de Argentina en la fase de grupos en el Mundial ha sido turbulenta. Tras un empate con Islandia (1:1) y una derrota ante Croacia (3:0), la selección albiceleste no tuvo otra opción que ganar contra el equipo de Nigeria.



Los africanos montaron una fuerte resistencia ante los suramericanos (1:2), lo que hizo que las emociones en el estadio llegaran a alterar el ritmo cardiaco.



Una fuente del diario británico The Independent precisó que la condición del exjugador ha sido estabilizada.



Es de hacer notar que tras divulgarse las imágenes de la salida de Maradona guiado por personal del Estadio, la derecha (nacional y mundial) comenzó a etiquetar que Maradona estaba drogado, borracho, etc, malponiendo de paso a las autoridades deportivas de Rusia quienes jamás permitirían algo así en sus instalaciones y menos en un mundial que está viendo todo el planeta



Se pudo conocer que Maradona está estabilizado y ya viaja rumbo a Moscú



