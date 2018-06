Panamá: Expresidente Martinelli continúa bajo órdenes de la Corte Suprema de Justicia

Ricardo Martinelli

Panamá, junio 26 - El magistrado de Garantías Jerónimo Mejía, informó durante la medianoche de este martes que el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli continúa a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia ya que sigue siendo diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).



"Todo indica que jurídicamente a las 12:10 minutos del dia de este martes, sigue siendo diputado del Parlamento Centroamericano y que la Corte sigue manteniendo la competencia", indicó Mejía luego de revisar por un aproximado de tres horas la moción de la defensa de Martinelli en la que argumentó su renuncia.



Mejía agregó que Martinelli no ha perdido el cargo dentro del Parlacen y que entre los documentos presentados y revisados hasta esta madrugada no hay evidencia de alguna declaración de "vacancia".



El magistrado añadió que " aunque hoy el acusado hubiese dejado de tener la condición de diputado, no es permitido ni por el artículo 31 del Código Procesal Penal, ni por los artículos 233 y 244 del Código Judicial que la Corte Suprema de Justicia y este magistrado de Garantías, pierdan competencia por la alegada renuncia de Martinelli Berrocal, del Parlamento Centroamericano".



Tras conocerse la decisión de Mejía, la defensa de Martinelli solicitó que un médico especialista revise la delicada condición de salud del exgobernante.



La audiencia de acusación iniciada la noche del pasado martes, se reanudará el miércoles 27 de junio a partir de las 09H00 hora local.