Argentina: Incautan trofeos falsos del Mundial rellenos con cocaína en Buenos Aires

Buenos Aires, junio 25 - Un grupo de personas en Argentina esperaba que el objetivo se cumpliera durante el Mundial, pero nada salió conforme a lo previsto. No, no son los seguidores de la selección que enfrenta dificultades deportivas en Rusia.



La policía de la provincia de Buenos Aires desmanteló una organización que traficaba cocaína en el interior de imitaciones de trofeos del Mundial, cada uno de los cuales contenía un kilogramo y medio de la droga.



Los “Narcos de la Copa”, como ya han sido bautizados por la prensa estos presuntos delincuentes, habrían buscado aprovechar el auge de la venta de artículos comerciales relacionados con el Mundial de Rusia para trasladar la droga sin levantar sospechas en las réplicas del trofeo, explicaron las autoridades.



Mediante un comunicado, la policía de Buenos Aires informó que en total se habían incautado durante el operativo 10 kilogramos de cocaína, 20 de marihuana y 1.800 dosis de paco (variación del crack producida con residuos de cocaína) además de dinero en efectivo, balanzas, armas y vehículos de lujo.



Las réplicas de la Copa del Mundo se usaban fundamentalmente para transportar la droga.



“Cada copa aproximadamente trasladaba un kilo y medio de cocaína, lo que habla de que tenían un negocio aceitado” no sólo por la cantidad sino también por la pureza de esa droga, determinada por el fiscal de la causa, afirmó a medios el viernes Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de Buenos Aires, quien calificó el operativo como “muy importante”.



Seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, fueron detenidas en el operativo “Narcocampeones”,según el comunicado.



El jueves, en el aeropuerto de Bogotá, autoridades descubrieron camisetas similares a las que luce la selección de Colombia, impregnadas con clorhidrato de cocaína.



