Macri defendió el acuerdo con el FMI y pidió más recortes

25 de Junio.- El presidente de Argentina Mauricio Macri, criticó el paro nacional convocado para este lunes por la Confederación General del Trabajo (CGT) y defendió el acuerdo que pactó su gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al mismo tiempo que pidió más recortes.



"Los paros no contribuyen a nada, no suman", manifestó desde la ciudad de Tandil, donde sostuvo un encuentro con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, cita el portal argentino Página1/2.



Macri defendió el acuerdo con el FMI, uno de los puntos de reclamo del paro por el mega ajuste que trae consigo, y dijo que "el mundo ha demostrado una vez más que confía en lo que podemos hacer los argentinos".



El pasado 20 de junio, la directiva del FMI aprobó un acuerdo "stand by" con la Argentina, por 50 mil millones de dólares, de los cuales 15 mil millones le serían entregados de inmediato.



Por otra parte, pidió más recorte al plantear que "necesitamos que cada intendente, cada gobernador y el gobierno nacional vivan con los recursos que nosotros les damos, no gastando de más".



Macri, que desde que llegó al poder en diciembre de 2015 hasta enero de 2017 había despedido a 245 mil 466 trabajadores de acuerdo con medios argentinos, aseguró este lunes que su gobierno ha sido uno de los que se ha preocupada "por el empleo, por los trabajadores, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevo".



El paro que se cumple este lunes exige al Gobierno de Mauricio Macri un cambio en las medidas económicas y rechaza los acuerdos a los que el Gobierno llegó con el FMI.