China bloquea a HBO por comparar al presidente Xi Jinping con Winnie the Pooh

25 de Junio.- Es una broma recurrente en Internet, no sólo fuera, sino también dentro de las fronteras de China: comparar al presidente Xi Jinping con el personaje de dibujos animados Winnie the Pooh. Lo que ocurre es que al mandatario chino no le hace ninguna gracia y este tipo de comparaciones se persiguen en un país en el que Internet es constantemente controlado y cercenado en función de los parámetros que decida el Gobierno.



El último ejemplo, según publica La Vanguardia, es el castigo no declarado que ha recibido la HBO por emitir el programa de humor de John Oliver, que en su espacio Last Week Tonight dijo en tono de broma que podía imaginar a empleados chinos haciendo horas extra para poder borrar de Internet todos los comentarios que bromeaban con el oso de dibujos y el político.



Según la plataforma anticensura GreatFire.org esto provocó que el portal de la HBO dejara de estar disponible en China, un país donde tampoco se puede acceder a Facebook, Youtube, Twitter, The New York Times o Google. Pero no sólo eso. La lección también es para Oliver, del que no quieren oír hablar ni siquiera en las redes chinas como Weibo (el Twitter chino) donde no permite publicar mensajes que contengan el nombre del presentador estadounidense. Y por si eso fuera poco, el pobre Winnie the Pooh también lleva censurado cerca de un año, cuando todos los mensajes publicados en Weibo que incluían alguna imagen o el nombre del famoso personaje infantil de Disney fueron censurados y también se eliminaron los gifs de Winnie the Pooh de la app de mensajería instantánea WeChat. El origen del vínculo entre el osito y el mandatario chino tuvo lugar en una imagen viral sobre la visita de Barack Obama a China en 2013. El meme, primero de muchos, mostraba a los dos líderes caminando y los comparaba con el osito Winnie y su amigo Tigger. Después llegaron muchos otros. De hecho, la imagen más censurada en China en 2015 fue una broma que asociaba a Jinping con el personaje montado en un cochecito de juguete.





