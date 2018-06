Venezuela rechaza categóricamente agresión continuada e injerencista de la UE

Comunicado oficial Credito: Archivo

25 de Junio.- La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional contra once altos funcionarios del Estado Venezolano, aprobadas hoy por el Consejo de Asuntos Exteriores.



A través de un Comunicado Oficial, La Patria de Bolívar destacó que la Unión Europea atenta contra la paz política en Venezuela al inmiscuirse en sus asuntos, señalando como sorprendente la flagrante subordinación de dicho bloque a la Administración Trump.



En tal sentido, afirmó que el Gobierno Bolivariano reitera a la Unión Europea que Venezuela no aceptará amenazas de ninguna potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales.



A continuación texto íntegro:



La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional contra once altos funcionarios del Estado Venezolano, aprobadas hoy por el Consejo de Asuntos Exteriores.



La Unión Europea atenta contra la paz política en Venezuela al inmiscuirse en sus asuntos internos y empeñarse en aplicar medidas coercitivas que atentan contra la tranquilidad y el diálogo entre los venezolanos y las venezolanas.



Es sorprendente la flagrante subordinación de la Unión Europea a la Administración Trump, emulando sus acciones de agresión contra Venezuela, diseñadas por los sectores más extremistas y guerreristas de ese gobierno. El mundo multipolar espera independencia en la conducta de la Unión Europea, ante las evidencias y el peligro del resurgimiento del unilateralismo.



El Gobierno Bolivariano reitera a la Unión Europea que Venezuela no aceptará amenazas de ninguna potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales.



Venezuela aprovecha la ocasión para reiterar que el Pueblo venezolano es soberano e independiente, que sus instituciones democráticas surgen del sufragio universal y que responderá todas las agresiones con la debida proporcionalidad, haciendo respetar el principio de no injerencia, al respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación.



Caracas, 25 de junio de 2018





Esta nota ha sido leída aproximadamente 252 veces.

La fuente original de este documento es:

YVKE Mundial (http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)