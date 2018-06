Argentina amanece en un Paro General

Buenos Aires, junio 29 - Ni escuelas, ni transporte, ni bancos y ni comercios abiertos, Argentina amanece este lunes en un paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), el tercero de esa central obrera contra el ajuste económico del Gobierno.



Ya lo habían alertado desde hace días varios de los voceros de la CGT, el de este lunes se avizora un paro con bastante repercusión que desde la madrugada comenzaron a afectar varios servicios, entre ellos el aeronáutico, con varias líneas y vuelos cancelados.



La huelga general de 24 horas en respuesta a varias medidas del Ejecutivo de Mauricio Macri, entre ellas el apoyo financiero del FMI y una paritaria (negociaciones salariales) que no acaban de concretar, se sentirá en toda la nación y abarcará a casi todos los sectores.



Junto a la CGT también se suman los gremios de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) y su hermana CTA Autónoma, los bancarios, los sectores de la salud y la educación, los judiciales, todos para enviar un mensaje al gobierno: frenar las políticas de ajuste que están repercutiendo en el bolsillo de los trabajadores, apuntan.



No habrá colectivos, trenes, ni metro ni servicio de taxis, tampoco habrá clases en las escuelas en tanto varios comercios cerrarán sus puertas durante todo el día por lo que se avista una Buenos Aires con casi todas sus calles vacías.



Aunque los organizadores del paro no convocaron a movilización, hay algunas organizaciones políticas que adelantaron diversas jornadas y actos en el Obelisco porteño y cortes en varias rutas como el puente Pueyrredón, en el acceso oeste frente al Hospital Posadas y en la avenida General Paz frente al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, dos entidades que han sufrido recorte estatal.



Tras un diálogo que no llegó a buen puerto, en el que los voceros de la CGT entregaron un pliego de peticiones al Gobierno, esa central decidió expresar así su rechazo a las políticas económicas del Gobierno, al aumento de tarifas de servicios públicos y el acuerdo con el FMI.



Además, reclaman un aumento salarial por encima del 15 por ciento, la meta de inflación pautada por el Ejecutivo que quedó atrás tras las nuevas previsiones de inflación que se ubican por arriba del 25 por ciento.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 938 veces.