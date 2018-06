Turquía: Consejo electoral comunica oficialmente victoria de Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan

Ankara, junio 25 - Tras más de 15 horas de silencio, desde que se cerraran los colegios electorales en Turquía, el Consejo Superior Electoral (YSK) realizó hoy su primer anuncio oficial para proclamar vencedor al presidente Recep Tayyip Erdogan.



De acuerdo con el comunicado, el actual mandatario 'ganó la mayoría absoluta en las elecciones presidenciales con el 97,7 por ciento de las urnas escrutadas', y según aseguró el director del YSK, Sadi Guven, los votos que faltaban por contabilizar no afectarán a los resultados de las elecciones.



Igualmente informó que el gubernamental 'Partido Justicia y Desarrollo (AK), el Partido Republicano del Pueblo (CHP), el Partido de Acción Nacionalista (MHP), el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y el Partido Bueno (IYI) superaron mínimo legal del 10 por ciento de los votos para acceder a la Asamblea Nacional.



Las únicas cifras ofrecidas por el YSK fueron el porcentaje de votos para el AKP, 42,4 por ciento de los sufragios, que junto a los de su socio electoral (MHP) alcanzarían el 53,6 por ciento en el nuevo parlamento.



Durante la noche electoral Erdogan anunció ante miles de seguidores su victoria en las elecciones presidenciales, y la mayoría absoluta obtenida por su partido en las legislativas, a pesar de no conocerse los resultados oficiales de los comicios.



A esas horas solo la semiestatal Agencia Anadolu presentaba unas cifras oficiosas que mostraban una clara victoria de Erdogan, lo que generó duras críticas por parte de la oposición que acusó al canal de noticias de manipular los datos en beneficio del presidente en el cargo.



Oposición reconoce resultados



La mayor formación de oposición de Turquía, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP por su sigla en turco), aceptó este lunes la victoria del actual presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones presidenciales.



“Desde luego no era una competición justa, pero acepto que Erdogan ha ganado”, declaró el candidato del CHP, Muharrem Ince, a la emisora turca Fox TV.



Ince terminó con 30,7 por ciento de los votos, muy por delante de los demás cuatro aspirantes: Selahattin Demirtas (8,36), Meral Aksene (7,33), Temel Karamollaoglu (0,89) y Dogu Perincek (0,2). Erdogan sacó más de 52% de votos.