Turquía vota hoy en elecciones presidenciales y legislativas

Turquía realiza elecciones presidenciales y legislativas

24 de junio de 2018.- Más de 56 millones de ciudadanos turcos están llamados hoy a votar en una doble convocatoria electoral en las que se elegirá al próximo presidente del país y la composición del nuevo Parlamento.



Los colegios electorales iniciaron su actividad a las 08.00 hora local y permanecerán abiertos hasta las 17.00 horas, para con posterioridad iniciar el recuento de los votos a los que se sumarán los cerca de 1,5 millones recibidos de residentes en el extranjero.



Los comicios estrenan un sistema presidencialista, aprobado en referéndum en abril de 2017, en el que el jefe del Estado contará con poderes reforzados y la Asamblea Nacional pasará de contar con 550 diputados a 600.



Seis candidatos se postulan a liderar el país los próximos cinco años, y el favorito en las encuestas es el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, aunque no parece probable que obtenga hoy más del 50 por ciento de los votos, lo que significaría la celebración de una segunda vuelta el 8 de julio.



Con respecto a las legislativas ocho partidos concurren a las elecciones, cuatro de los cuales cuentan con opciones de lograr representación parlamentaria, pero la incógnita que deberá resolver la jornada es si el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan y su socio parlamentario, el ultraderechista Partido de Acción Nacionalista (MHP), consiguen mayoría absoluta.



Erdogan, de 64 años de edad y tras 16 al frente del país, se enfrenta por primera vez a unas elecciones en las que no está clara su victoria, sobre todo de no conseguirla en la primera ronda, pues en la segunda todos los partidos opositores acordaron concurrir contra él.



Muharrem Ince, de 54 años y legislador del Partido Republicano del Pueblo (CHP), es el candidato con más posibilidades de acercarse a la presidencia, pero solo en el caso de una eventual segunda vuelta, según recogieron los sondeos de opinión publicados a lo largo de la campaña electoral.