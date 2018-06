Pese al escándalo provocado, Trump defiende sus duras políticas migratorias

Políticas migratorias de Trump: Niños enjaulados y arrebatados a sus padres indocumentados en Estados Unidos Credito: web

23 de Junio.- El presidente Donald Trump defendió este sábado sus duras políticas migratorias pese al escándalo provocado por su lineamiento de separación de familias, asegurando que tiene que ser “muy fuerte en la frontera”.



En su discurso en un cónclave republicano en Las Vegas, el presidente no mencionó la política de separación familiar, pero aseguró que el país está “en una situación muy difícil”.



Denunció que los demócratas no han hecho nada para resolver el tema de la inmigración y han sido “obstruccionistas” en el asunto. Dijo que por eso hay que elegir más republicanos al Congreso.



“Es por eso que estamos siendo muy, muy fuertes en la frontera”, aseveró el mandatario.



En las afueras del casino donde Trump dio su discurso, unas 300 personas protestaron contra la política de separación familias aplicada por el gobierno de Trump en la frontera con México.



Coreaban lemas como “Hay que poner a Trump en una jaula” y “Claro que me importa, ¿por qué a tí no?”, en alusión a las palabras escritas en la chaqueta que vistió la primera dama Melania Trump, en su visita a Texas.