Bomba causa muerte de varios etíopes durante discurso del primer ministro Abiy Ahmed

Una explosión causó la muerte de varias personas en Etiopía

23 de junio de 2018.- Una explosión causó la muerte de varias personas en una gran manifestación protagonizada por partidarios del nuevo y reformista primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, en esta capital.



En un discurso televisado poco después del incidente, Ahmed ofreció condolencias a las familias de las víctimas, cuya cantidad exacta aún se desconoce, y describió el suceso como un 'ataque bien orquestado, así como un intento fallido de las fuerzas que no quieren ver al país unido'.



Fitsum Arega, jefe de gabinete ministerial, puntualizó en su cuenta en la red social Twitter que los atacantes no identificados lanzaron granadas en el mitin.



'Algunos cuyo corazón está lleno de odio realizaron este acto criminal. Todas las bajas son mártires de amor y paz. Los perpetradores serán enjuiciados', subrayó Arega.



Además de los fallecidos, al menos 20 ciudadanos ingresaron al hospital con heridas graves, de acuerdo con los reportes emitidos hasta el momento.



Con un sombrero y una camiseta, el gobernante se dirigió a la multitud mientras los seguidores usaban ropa con su imagen y portaban carteles que decían 'One Love, One Ethiopia' (Un amor, una sola Etiopía).



La explosión ocurrió poco después que el primer ministro terminó de hablar y saludaba a la congregación y, según informaciones de medios locales, iba dirigida al propio premier.



Los etíopes habían llenado la plaza del centro de la capital en una muestra de conformidad con la agenda reformista de Ahmed, con cifras de apoyo nunca vistas en los últimos años en esta nación del este de África.



Como parte de los cambios prometidos, se anunció la liberación de decenas de miles de prisioneros, la apertura de empresas estatales a la inversión privada y la adopción incondicional de un acuerdo de paz con Eritrea.